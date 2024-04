La alcaldesa de Zaragoza carga contra Sánchez por “restar” financiación a ayuntamientos y comunidades autónomas

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha criticado este viernes que la entrada del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el accionariado de Telefónica pueda “restar” a ayuntamientos y gobiernos autonómicos hasta 2.000 millones de euros de inversión del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas y el Fondo para Entidades Locales.

La regidora ha asegurado que esta es “otra consecuencia más del gobierno de Sánchez” y ha adelantado que reclamarán las cantidades correspondientes a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La líder popular acusó al presidente nacional de convertir a los ayuntamientos en “rehenes del independentismo” nada más conocerse el adelanto electoral en Cataluña y la renuncia del Ejecutivo central a presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este 2024.

Entonces cifró en 17,3 los millones que dejaría de percibir el Consistorio zaragozano, y aunque los socialistas anunciaron que corregirían la situación, desde el PP remarcan que “aún no se ha concretado nada” a este respecto. “Es bastante lamentable tener que estar viendo cómo nos afectan negativamente las decisiones del Gobierno central, que van siempre en contra de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. La semana que viene, desde la FEMP nos reuniremos con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y, obviamente, reclamaremos las cantidades prometidas. Esto no puede ser. Si el Gobierno ha decidido entrar en una empresa privada como es Telefónica, no son los ayuntamientos ni las comunidades autónomas las que tienen que pagarlo con menos financiación, que es lo que se está haciendo”, ha dicho.

En su opinión, se ha entrado “en un círculo negativo como consecuencia de no haber sacado adelante unos nuevos presupuestos”. “Al final, termina afectando a los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos”, ha agregado.

El Consistorio desconoce hasta qué punto podría perjudicar esta decisión a las arcas municipales. “El problema es que nunca va en beneficio del presupuesto municipal, siempre es a restar. Cada vez, los ayuntamientos asumimos una carga más injusta. Hacemos un gran esfuerzo para estirar las cuentas municipales sin tener que subir los impuestos locales a los ciudadanos, pero las políticas del gobierno de Sánchez nos estrangulan cada vez más”, ha destacado.