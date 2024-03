La alcaldesa de Zaragoza acusa a Sánchez de convertir a los ayuntamientos en “rehenes” del independentismo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha expresado este jueves su enfado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como consecuencia del adelanto electoral en Cataluña. “Estoy bastante disgustada, como imagino que estarán todos los alcaldes de España. Si hacemos caso a lo que nos dijo la ministra Montero en la última Comisión Nacional de la Administración Local, a Zaragoza le tocaban 17,6 millones de euros más con el nuevo presupuesto”, ha dicho.

La renuncia a los PGE de 2024 hará, por tanto, que Zaragoza reciba menos dinero de las transferencias de crédito del Gobierno central. “Ellos sí están cobrando impuestos que perciben habitualmente como el IVA, pero las cantidades prometidas no se van a transferir a los ayuntamientos. Es una situación muy grave fruto de una decisión unilateral de Pedro Sánchez”, ha apuntado la regidora.

En su opinión, todo esto hace que no solo el Ejecutivo central sea “rehén” de los independentistas. “Ahora también lo son todos los vecinos de los ayuntamientos de España. Ayer, el señor Aragonés decidió que, como no era capaz de sacar adelante los presupuestos autonómicos de Cataluña, convocaba elecciones. En este punto, creo que Sánchez tiene que ver lo que ha hecho su socio y tomar ejemplo, porque si no es capaz de sacar adelante los presupuestos, igual debería hacer lo mismo que Aragonés, que es convocar elecciones”, ha manifestado.

Para Chueca, los “pactos torticeros” del líder nacional están llevando a los españoles “a perder el estado de derecho” y a que se vea comprometida la separación de poderes. “Pone en riesgo nuestra democracia con la ley de amnistía que tanto le urge y con todas las barbaridades que está haciendo por empeñarse en gobernar sin haber ganado las elecciones, y ahora nos va a dejar sin el dinero que nos corresponde. Que nos digan él y su ministra Montero a qué servicios públicos tiene que renunciar el Ayuntamiento de Zaragoza al cobrar 17 millones menos de lo que nos había anunciado”, ha aseverado.

Para ella, todo esto es “una malísima noticia”. “Tendremos que estudiar todo más a fondo. Obviamente no han pasado ni 24 horas. Analizaremos las medidas necesarias para reclamar el dinero al Gobierno de España. Pedimos que busque una solución para que a los ayuntamientos les llegue lo que les corresponde y no tengamos que recortar en los presupuestos municipales”, ha agregado.