Wilcox ya tiene vía libre para ampliar Plaza y empezará la obra antes de finalizar el año

La ampliación de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza 4.0) que impulsa la inmobiliaria aragonesa Wilcox frente al club de golf La Peñaza ya tiene vía libre de todos los organismos públicos implicados, por lo que estará en disposición de comenzar las obras en el último trimestre del año. De este modo, la propia compañía y el Gobierno de Aragón dispondrán de seis parcelas urbanizadas que suman una superficie de 106 hectáreas al final de la legislatura, en la primavera de 2027, si no hay nuevos retrasos.

El proyecto cuenta al fin con el último informe pendiente, el del Ministerio de Defensa, que ha requerido nueve meses para validar la propuesta. Al situarse en el entorno del aeropuerto y la Base aérea, debía fijar postura sobre las posibles afecciones a las rutas de aproximación a las dos pistas de aterrizaje y hace un mes estableció su veredicto: no es necesario imponer limitaciones a las alturas de las futuras naves, como sí ocurrió en las tres fases de construcción de la vecina Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).

La propia morfología y localización de los terrenos elegidos, 242 hectáreas situadas al otro lado de la autovía de Madrid, desde la rotonda de Zaragoza Ciudad Golf hasta la altura de la estación de servicio El Cisne, han evitado la fijación de prescripciones.

El equipo técnico de Wilcox debe ahora incorporar las que sí han fijado otros organismos, como la Dirección General de Carreteras, que ha requerido ampliar el radio de giro de los dos enlaces de la A-2 que servirán de acceso para atender la intensidad de tráfico prevista. La Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón entendía que deben ganar en capacidad ante el intenso tráfico de camiones que puede generar la nueva zona logística.

Con todos los ajustes planteados por los distintos organismos públicos se elaborará la versión final, que se entregará al Ejecutivo autonómico antes del próximo verano, según fuentes conocedoras del proyecto.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) tendrá dos meses y no cuatro como en el resto de actuaciones para emitir la resolución definitiva. En su caso, se ha reducido el plazo legal a la mitad gracias a la prioridad que establece su tramitación como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), al igual que ha ocurrido con el resto de organismos autonómicos que han tenido que supervisar Plaza 4.0. Este no ha sido el caso de Defensa, al que no le afecta la reducción de plazos al tratarse de la Administración central.

Al mismo tiempo, Wilcox deberá presentar el proyecto de reparcelación de los suelos incluidos en la operación para culminar el procedimiento tras la aprobación definitiva del PIGA.

La espera ha servido para avanzar en el procedimiento de expropiación que corresponde a la DGA, dado que 98 de las 242 hectáreas incluidas en el ámbito de la actuación pertenecen a propietarios privados con los que no se ha llegado a un acuerdo para su adquisición. Las citadas fuentes manifestaron que se está pendiente de contestar a las alegaciones presentadas.

Pendientes de los juzgados

Wilcox seguirá adelante con la operación, que requiere un desembolso superior a los 77 millones de euros, con la atención puesta en los tribunales. Las dos familias que ostentan la titularidad de más del 40% de la superficie de Plaza 4.0 recurrieron a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) debe ahora pronunciarse tras haber recibido la documentación y pruebas requeridas a las partes.

La resolución podría coincidir con el lanzamiento previsto de las obras de la primera fase de la urbanización, que se alargarán 30 meses. Su puesta en marcha es clave para disponer de suelo logístico con el que atender la demanda de grandes parcelas.

Además, se debe cumplir con la cadena de distribución Lidl, que firmó en otoño un contrato de compraventa con la DGA para adquirir 20 hectáreas para construir un macrocentro logístico para impulsar su centro de suministro internacional. Si fuera necesario, se podrán compatibilizar las obras de urbanización con la construcción de su nave.

El Ejecutivo autonómico aún dispondrá de otros 110.000 metros cuadrados para atender la demanda de grandes operadores, mientras Wilcox dispondrá de las otras cuatro incluidas en las primera fase, que con sus 106 hectáreas de superficie concentra casi la mitad de los aprovechamientos previstos.