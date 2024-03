Seis años de cárcel por atacar a los policías que le requisaron 285 gramos de hachís

Kendy Alexander de León Villegas ha sido condenado a seis años de prisión por la serie de delitos que cometió para que la Policía no encontrara las tres tabletas de hachís (285 gramos) que llevaba encima. Quizá si no hubiese empujado y tirado por unas escaleras al agente que le había dado el alto y si no hubiera agredido e intentado quitar el arma al funcionario que acabó deteniéndolo, ayudado por otros dos, la pena se hubiera limitado al delito de tráfico de drogas.

Pero a los dos años de prisión y multa de 3.000 euros que el juez le ha impuesto por la posesión del hachís destinado al tráfico debe sumar tres más por un delito de atentado a los agentes de la autoridad que lo perseguían; otro año por las heridas causadas al que empujó por el tramo de escaleras que llevan de Parque Roma a la calle de Santander y dos penas de dos meses de multa a 10 euros diarios (1.200 euros) por las lesiones leves ocasionadas a otros dos funcionarios. Además, deberá indemnizar con 2.800 euros al policía que tuvo que estar 48 días de baja y con 280 a los otros dos.

La explicación que Kendy Alexander de León dio en el juicio para justificar por qué sobre las diez de la noche de 15 de noviembre de 2022 salió huyendo cuando dos policías de paisano se dirigieron a él para identificarlo ha sido totalmente descartada por el juez. El acusado dijo que se asustó al ver a las dos personas que se le acercaban porque pensaba que le iban a robar. También que el funcionario se resbaló y cayó él solo. Pero, para el magistrado su declaración ha quedado desvirtuada por la de los policías.

Estos afirmaron que estaban de servicio en la zona para evitar el consumo de drogas dentro de Parque Roma y se acercaron al joven, de 25 años, por su actitud sospechosa al tiempo que exhibían la placa identificativa y le daban el alto. A pesar de ello, hizo caso omiso y siguió caminando. Uno de los funcionarios le echó la mano para que se parara y entonces salió corriendo. Cuando lo alcanzó en las escaleras de salida a la calle de Santander, a la altura del último escalón, el sospechoso le dio un golpe y lo tiró por las mismas.

En la sentencia, el juez califica de “totalmente desproporcionada” y “desmedida” la reacción de De León a la petición de los policías. “Y no solo porque huyera de ellos cuando iba a ser identificado, sino porque no tuvo inconveniente alguno en golpearlo cuando le dio alcance; de tal manera y con tal idea le propinó el golpe para tirarlo por las escaleras y que no pudiera detenerlo ni encontrarle la droga que llevaba”, recoge el fallo.

El acusado se deshizo de este funcionario y fue perseguido por su compañero hasta el interior de un bar de la calle de Santander, donde protagonizó el segundo episodio violento. El policía lo tiró al suelo y, mientras pedía refuerzos y trataba de ponerle los grilletes sentado encima de él, se dio la vuelta e intentó quitarle la pistola que llevaba en la cintura del pantalón, debajo del ombligo. El agente lo golpeó con su defensa para evitarlo y, con ayuda de otros dos que llegaron en ese instante (y que oyeron como su compañero gritaba: ¡el arma, el arma!), acabaron por reducirlo. En toda esta secuencia no cesó de lanzar patadas. Luego él acusaría a los funcionarios por lesiones, pero la denuncia no prosperó.

La sentencia señala que ofreció una “resistencia activa grave” que fue “más allá de un mero acto de resistencia pasiva” y que su intención era escapar y agredir en su huida a ambos agentes. La escena quedó grabada por las cámaras de seguridad del bar algo que, junto a los partes médicos de los policías, llevan al magistrado a dictar una sentencia condenatoria contra Kendy Alexander de León, como solicitaban la Fiscalía y las acusaciones particulares, ejercidas por los abogados Marco Antonio Navarro y Fernando Rodríguez Burgués en representación de los sindicatos policiales Jupol y UFP.

Los abogados de Kendy Alexander de León, Carmen Sánchez y Luis Ángel Marcén, han anunciado que recurrirán el fallo, el cual consideran desproporcionado.