La curiosa expresión aragonesa que escucharás si visitas Zaragoza estos días

Los giros lingüísticos propios de Aragón son una riqueza que debe preservarse. En vez de esa vergüenza que muchas veces se tiene en la tierra aragonesa por el uso de ciertas palabras o frases que causan sorpresa o cachondeo entre quienes han nacido fuera de Aragón, lo correcto sería cuidarlas con mimo, estudiar su origen y, por qué no, exportarlas cuando sea conveniente. El poder gráfico y la precisión en las descripciones que tienen muchas de esas ocurrencias aragonesas ha hecho que muchos visitantes las acaben incluyendo en su conversación cotidiana.

Una de las más comunes en Aragón, hasta el punto de que resulta extraño cuando alguien de fuera dice no entenderla, es ‘ir de propio’. A pocos aragoneses se les escapa el significado de esa frase. Básicamente dice que has acudido a un lugar o evento con toda la intención del mundo y sin otro objetivo complementario, lo que no quiere decir que una vez allá se aproveche el tiempo para hacer otras cosas. Eso sí, esas otras cosas no son el fin del desplazamiento.

Ir de propio a una playa de Castellón, solamente para comerse un arroz, es lo que podría haber inspirado perfectamente a Manolo García y Quimi Portet en su canción ‘Como un burro amarrado en la puerta del baile’, incluida en 1993 en el disco ‘Astronomía razonable’. Ir de propio a La Romareda para asistir al homenaje a los héroes de la Recopa el año que viene, cuando se cumplan 30 años de aquella hazaña, podría ser el caso de alguien que no asiste normalmente al estadio para ver los partidos del Real Zaragoza.

¿De dónde viene la frase 'ir de propio'?

En la Real Academia de la Lengua Española hay registrados 750 aragonesismos. Lo de ‘ir de propio’ tiene sentido si se atiende al significado de la palabra ‘propio’ que aporta la propia RAE: “Persona que expresamente se envía de un punto a otro con carta o recado”. Así, “ir de propio” sería ejercer de persona con un encargo u objetivo concreto. La razón de que esta expresión sea usada en Aragón y no en el resto de España es una incógnita, y aunque hay muchas teorías al respecto, ninguna se impone sobre el resto.