“La noche de París fue un sueño hecho realidad. El gol fue una acción instintiva, pero no solo es mérito mío sino de todos mis compañeros. Esa es la verdad. Agradezco todo el cariño que recibo de la gente, de los aficionados, y siempre tengo la sensación de que ellos me han dado y me dan mucho más que lo que yo les he dado a ellos”, ha dicho Mohamed Ali Amar, Nayim.

El ceutí ha sido uno de los protagonistas del especial que HERALDO ha ofrecido este domingo en Heraldo.es con motivo del 25º aniversario de la conquista de la Recopa de Europa. Tal día como hoy, un 10 de mayo de 1995, gracias a un disparo increíble del jugador zaragocista Nayim, ejecutado cerca del centro del campo y que superó por alto al meta del Arsenal Seaman.

Era el último minuto de la prórroga de la final, jugada en el Parque de los Príncipes de París. El autor del milagroso tanto, el “gol venido del más allá”, como escribió 'France Football', que significó la victoria del Real Zaragoza ante el Arsenal, ha narrado cómo fue esa mágica noche en el programa especial que rememoraba la ya conocida como “la noche de los sueños”. Se ha podido ver a las 12.00, en colaboración con Global Media y patrocinado por Reale Seguros.

Pardeza ha sido otro de los nombres propios del encuentro y ha recordado que gol había “sido si no el mejor, sí uno de los mejores que se han ejecutado nunca en el fútbol profesional”. Nayim, con su habitual modestia y simpatía, ha evocado que “aquel equipo hacía feliz a la gente, que sabía que iba a disfrutar al estadio”. Como también lo ha corroborado Andoni Cedrún, que ha dicho que aquella victoria supuso “pasar del infierno de la promoción ante el Murcia, en 1991 a tocar el cielo en París, en 1995”.

Para Cedrún, una de las mejores sensaciones era, desde su puesto de arquero, ver jugar a sus compañeros. El arquero ha rememorado que, cuando el equipo celebró en 1994 el título de Copa del Rey obtenido ante el Celta, él le prometió a los seguidores que volverían al balcón del Ayuntamiento al año siguiente. “Creo mucho en la segunda oportunidad. Aquel equipo tenía mucha categoría”, y pensaba que era la formación que debía tender puentes con Los Magníficos. Los futbolistas, con humor y amistad, recordaron con él que casi le zurran por su osadía.

Gustavo Poyet, desde Londres, ha contado que, al principio, no se habían hecho muchas ilusiones, pero cuando superaron al Feyenoord, en medio de la presión y la pasión de su estadio, pensó que tenían derecho a soñar. Luego tumbaron al Chelsea y se plantaron en París. Poyet ha hecho hincapié en un hecho clave: la importancia de los entrenamientos y la calidad del bloque de los 25 jugadores. El nivel, la intensidad y la exigencia obligaban a los titulares a estar a un altísimo nivel.

Resumen de la entrevista a 'Nayim' en el programa especial de HERALDO 25 Aniversario Recopa de Europa

Xavi Aguado ha repasado la línea defensiva y ha elogiado a Belsué, no solo su disposición al ataque sino su capacidad defensiva, recordó que se entendía a las mil maravillas con Cáceres, rápido y siempre bien colocado, y alabó la versatilidad de Solana. Recordó también a Cafú, a Lizarralde y a Sergi porque "todos contaban".

¿Cómo defendía un equipo de virtuosos, de futbolistas de toque, brillantes e imaginativos? Nayim ha dicho que, en primer lugar, "defendía con el balón” y que tenía capacidad de sacrificio. Miguel Pardeza ha recordado que era un equipo de individualidades que sabían crear un bloque “inteligente, sacrificado, que sabía sufrir”. Andoni ha matizado que era un equipo simpático, atractivo, “que se adueñaba del balón”. Y Xavi Aguado, frente “al gol insuperable de Nayim”, ha elogiado también el golazo, a pierna cambiada de Juan Eduardo Esnáider”. “Conseguir un título internacional es algo muy difícil. Y la mejor prueba es que seguimos hablando de ello. Y todo lo que ha pasado esta semana. Sigue muy vivo en la cabeza de los aficionados”, ha resumido Pardeza.

Alejandro Lucea y Oliver Duch han recordado en el programa, que ha conducido el periodista y escritor Antón Castro, cómo dio el acontecimiento HERALDO. Los periodistas Miguel Gay y Paco Giménez han contado diversas anécdotas alrededor del partido. El actual jefe de prensa del Real Zaragoza ha explicado que estuvo diez días en Londres siguiendo al equipo inglés, que se sentía favorito y ganador de antemano, y que el preparador Houston lo consideraba “un espía”. Para él el choque es “el refugio de la felicidad” de los zaragocistas.

Resumen de la entrevista a Christian Lapetra, presidente del Real Zaragoza, durante el programa de HERALDO del 25 aniversario de la Recopa de Europa.

Paco Giménez, actual redactor de Deportes y entonces corresponsal de ‘Ya’, lo vivió con mucho libertad y vio cómo poco a poco los aragoneses tomaban París y empezaban a ser conscientes, con el paso de las horas, de que se podía ganar. Definió el equipo como una ‘Jamm session’ de jazz, que se va completando poco a poco hasta que se logra un conjunto armonioso, que improvisa "sin partitura", y recordó que aquella victoria supuso el ingreso de la mujer entre los seguidores del Real Zaragoza.

Christian Lapetra ha destacado cómo vio el partido, el mismo día en que enterraban a Mercedes Coarasa, la madre de Carlos Lapetra, su padre, y recordó al genio de Los Magníficos, que era un hombre discreto, afable, de variados saberes, pero que nunca presumió de nada. Ha hablado del entrenador Víctor Fernández en el programa y lo ha definido como “un líder absoluto con todas las letras de la palabra y en mayúsculas. Atrae a los jugadores”, dice. Y no solo eso. Les da confianza. Christian Lapetra, en esta batalla contra el coronavirus, espera que todo se aclare pronto y que el Real Zaragoza cumpla su gran objetivo: volver a Primera División esta misma temporada.