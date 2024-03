El ansiado abrazo del Encuentro de Zaragoza, un año más, pendiente del cielo

Es un gesto simple y sencillo, pero de lo más elocuente. El abrazo entre los hermanos cetro del Calvario y la Dolorosa poco antes de la medianoche en la bandeja de la plaza del Pilar volverá a anunciar esta noche que el ansiado Encuentro está a punto de producirse. Así ha sido durante los últimos 'ochenta y tantos' años (hay que restar un par de la pandemia) y siempre y cuando la lluvia no ha hecho acto de presencia y ha desbaratado los planes de ambas cofradías.

La noche del Miércoles Santo es una de las más bonitas de la Semana Santa de Zaragoza y, tradicionalmente, también de las más 'pasadas por agua'. Los cofrades más veteranos recuerdan que el Encuentro no pudo producirse en 2010, ni en 2011, ni tampoco en 2022, cuando había más ganas que nunca de abrazarse, después de que acabaran las restricciones, los aforos y las distancias a las que obligó el coronavirus.

¿Habrá Encuentro esta noche?

Los amantes de la cultura morada cruzan los dedos para que la probabilidad de lluvia del 65% que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a la hora bruja no se confirme. Es cierto que la jornada será más despejada que el pasado lunes –cuando abundaban los nubarrones sobre el cielo zaragozano–, pero la previsión de lluvia está muy presente. Las temperaturas serán agradables (entre los 5 y los 18 grados a orillas del Ebro), de modo que –si no lloviera– este miércoles sería ideal no solo para disfrutar del Encuentro sino también de otras cinco procesiones que recorren Zaragoza.

En el ecuador de los días grandes vale la pena ver al Ecce Homo en su viacrucis desde el Arrabal: la talla es portada a hombros de terceroles, resuenan las matracas y se consigue una fabulosa fotografía cuando la imagen cruza el puente de Piedra. También es hoy el día grande de las Negaciones, que bajan al centro de Zaragoza desde Miralbueno en lo que son más de 6,2 kilómetros de recorrido, y conviene no perderse a la Humillación en la procesión de La Amargura. Otros dos viacrucis por sus barrios son los de la Humildad en la Magdalena y la Llegada en Oliver.

Nelson, el travieso

Uno de los Miércoles Santos de ‘desencuentro’ que más se recuerdan en las filas del Calvario y la Dolorosa es el de 2011. La lluvia sorprendió de camino a la plaza del Pilar y ambas cofradías tuvieron que correr para cobijarse bajo un techo. Los primeros se desviaron hacia San Cayetano, mientras que la Dolorosa se resguardó en la Seo, realizando un traslado al día siguiente.

Sin ser agoreros, si de inclemencias del tiempo se trata, la Aemet advierte de que "el paso de sucesivos frentes atlánticos debido a la llegada de la borrasca ‘Nelson’ dejará cielos nubosos y lluvias generalizadas a partir de esta noche". Las temperaturas se irán recuperando, pero las catorce procesiones de mañana y el Santo Entierro del viernes también corren peligro.

