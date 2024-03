Condenado a 4 años de cárcel por violar a una amiga con la que había quedado para estudiar

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a cuatro años de prisión a Alejandro González Flaker por un delito de agresión sexual. El tribunal considerado probado que el 23 de junio de 2021 violó a una joven que por entonces tenía 17 años y con la que había quedado para estudiar. Aunque el encuentro sexual comenzó de forma consentida, en un momento dado ella le dejó claro que no quería continuar. Ante esta petición, él no solo optó por seguir, sino que además la abofeteó y agarró del cuello.

Para dictar su fallo, junto al testimonio de la víctima, el tribunal ha tenido muy en cuenta las declaraciones que hicieron tanto una amiga de la joven como su médico psiquiatra. La primera testifical entienden los magistrados que corrobora lo expuesto por la denunciante. Su amiga fue la primera persona a la que le relató la agresión y quien la animó a dirigirse a sus padres para poner una denuncia. También es a quien la víctima reenvió los mensajes de la conversación por Whatsapp que mantuvo con Alejandro González al día siguiente de la violación.

“Te dije muchas veces que no quería seguir y que pararas y no lo hiciste”, le recriminó ella al agresor. Él le respondió: “Lo siento mucho, no quería hacer nada que te molestara, ayer se me fue un poco, pero se controlarme”.

La víctima se encontraba ya antes de la agresión en tratamiento psiaquiátrico. Al respecto, su doctor expuso en el juicio que hasta la violación la evolución de la joven era favorable, pero que a raíz de aquel día apreció un empeoramiento de su situación que obligó a incrementar la medicación que tenía prescrita.

Alejandro González, de 20 años entonces, y la denunciante iniciaron una relación de amistad en la primavera de 2021 tras conocerse a través de las redes sociales. El 23 de junio de aquel año, y después de que dos días antes hubiesen mantenido relaciones sexuales consentidas, ambos se encontraron a las 10.00 en casa de la madre de ella con el fin de estudiar como habían acordado.

Al poco, ambos comenzaron a practicar sexo. Sin embargo, a ella no le gustó la actitud brusca del joven. Le dijo que parara, pero pese a ello Alejandro González continuó penetrándola y, tras las reiteradas negativas de la chica, le dio dos bofetadas y la sujetó del cuello. A partir de ahí, ella no recuerda nada de lo sucedido hasta que se marcharon juntos del piso.

Desde la consumación de la agresión hasta la despedida, sí que existe el testimonio gráfico de cuatro fotografías y dos vídeos en los que los dos aparecen en actitud cariñosa. Fue después y al reflexionar sobre lo ocurrido cuando la víctima le afeó al condenado su actitud y conducta, y optó por denunciar.

Además de a cuatro años de prisión dentro de una pena en la que se aplica el agravante por penetración, Alejandro González, que manifestó que aquel día solo se besaron y acariciaron por encima de la ropa de forma recíproca, también ha sido condenado a pagar a la víctima una indemnización de 10.000 euros. La defensa de la joven ha sido asumida durante el proceso por la abogada Silvia Duato.

El fallo de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza cuenta con el voto discrepante del presidente del tribunal, el magistrado Francisco José Picazo. En su voto particular plantea la duda de si en una relación sexual iniciada con una penetración consentida puede aplicarse el agravante de penetración si la falta de consentimiento, como ocurre en este caso, se produce después. Por ello, atendiendo al principio de ‘in dubio pro reo’ él optaba por absolver a Alejandro González de ese tipo agravado.