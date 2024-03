Vende sin permiso una finca en Calatayud y abre en ella un pozo para regar un terreno de su propiedad

Sus socios no querían, pero aún así vendió una finca de la empresa y, con el consentimiento del comprador, llevó a cabo en ella una serie de reformas que le permitieron irrigar un terreno de su propiedad. Aunque inicialmente la Fiscalía llegó a pedir para J. M. C. seis años de cárcel y 62.502 euros en concepto de responsabilidad civil, tras un acuerdo entre las partes, la Audiencia Provincial de Zaragoza lo ha condenado por un delito de administración desleal a una pena de tres meses de prisión que ha quedado suspendida.

En la conformidad tuvo mucho que ver el hecho de que antes de la celebración del juicio reparase parte del daño económico. También el ánimo de los querellantes, representados por el abogado Antonio García, de no querer más castigo para el acusado una vez éste asumió su culpabilidad.

J. M. C. era socio y apoderado de una empresa de hormigones de Calatayud. Valiéndose de esa posición, y aún a sabiendas de que contravenía un acuerdo verbal con sus socios, que se habían mostrado disconformes con la operación, en 2017 vendió a un tercero por 9.000 euros una finca propiedad de la sociedad situada en Valdeherrera, dentro del termino municipal bilbilitano. Según considera probado el tribunal, lo hizo con la finalidad de obtener un beneficio particular. No en vano, construyó en ella un pozo e instaló tuberías con las que pudo dar riego a un campo inscrito a nombre de una firma de su familia.

No solo eso, los trabajos necesarios para poder obtener y transportar el agua se sufragaron mediante facturas remitidas a la empresa de hormigones y a otra sociedad más compartida con otro de sus socios. El monto que asumió la primera mercantil a pesar de tratarse de gastos personales del condenado fue de 24.151 euros y el de la segunda, de 38.350.