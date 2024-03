La inteligencia artificial y el daño moral, entre los temas tratados en el Congreso de Responsabilidad Civil de Zaragoza

Alrededor de un centenar de letrados y magistrados participaron entre el jueves y el viernes en el 27º Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros que se celebró en la sede del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, órgano que este año celebra su 625 aniversario. El encuentro estuvo organizado por la Sección del mismo nombre y trató temas como el de la inteligencia artificial y el de la indemnización del daño moral.

Respecto a la primera materia, el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña, Fernando Peña López, habló sobre las implicaciones que puede tener la normativa aprobada el pasado 13 de marzo en el Parlamento Europeo, en dónde se pueden poner los límites para evitar un uso fraudulento de esta nueva tecnología. Una normativa que no entrará en vigor, previsiblemente hasta 2026, pero que trata de evitar fines malintencionados. Por su parte, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº18 de Zaragoza, Juan Vacas Larraz, planteó diferentes casuísticas en las que la inteligencia artificial puede ocasionar daños y hay que dirimir quién o quiénes son los responsables civiles de esos productos defectuosos.

El daño moral se trató en la primera jornada del congreso. Cada vez se presentan más demandas que solicitan daño moral y, aunque al hacer referencia a accidentes de tráfico sí que hay forma de valorar los daños morales sufridos, no sucede así en otros ámbitos. De las indemnizaciones del daño moral habló la magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Mª Ángeles Parra. En España no hay un baremo establecido como si lo hay en otros países, lo que sí estableció el Supremo es que no se puede imponer una indemnización simbólico porque se podría incurrir continuamente en daños morales, por lo que una indemnización de estas características no es inferior a los mil euros, luego dependerá del juzgado y de la experiencia de los jueces para poner una u otra cuantía.

Las infracciones del derecho de la competencia o la importancia de la información precontractual fueron otros de los asuntos tratados por el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho, y el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar.

Los informes periciales médicos en la valoración del daño corporal con diferentes casuísticas en la aplicación de las reglas del baremo fue el tema que escogido para el taller del congreso. Se abordó desde una triple visión, la médica, la de los abogados y la de los magistrados. Para ello, se contó con la presencia de José Manuel Arredondo, médico forense y director del Instituto Medicinal Legal y Ciencias Forenses de Aragón, Xavier Coca Verdaguer, abogado y presidente de la Asociación de Abogados de Víctimas de Accidentes de Cataluña, y Luis Alberto Gil Nogueras, magistrado del Juzgado de Primera Instancia N.º 3 de Zaragoza.