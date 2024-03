La primavera conquista Zaragoza entre tulipanes, mariposas y música clásica

Dan las once de la mañana del sábado. El cierzo se ha llevado el calor sofocante más propio del verano que asfixiaba a los zaragozanos estos días, pero el sol aún brilla con fuerza. Es primavera, y la ciudad lo celebra. Para dar la bienvenida a la que para muchos es -sin pretender desmerecer al resto- la estación más bonita del año, empieza a sonar la música. Sobre todo, temas del compositor veneciano Antonio Vivaldi. Y el público se arremolina entre tulipanes, rosas y libélulas.

Junto a las escaleras de Paraninfo, da comienzo el primero de los conciertos clásicos programados como previa al nuevo festival cultural Hola Primavera, que se celebrará el próximo 6 de abril. Organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y HERALDO, y con el patrocinio de Avanza y Tranvía de Zaragoza, será el primero de una serie de eventos con los que el gobierno municipal pretende convertir la emblemática plaza del Pilar "en un lugar vivo, donde siempre pasen cosas".

Dos actrices que representan la primavera, una con un ramo de tulipanes de color naranja en una cesta, otra con una margarita de tamaño extragrande, bailan y pasean entre el público, charlan con niños y mayores y se sacan fotografías. Aunque la atención está puesta sobre todo en los tres músicos que ponen la banda sonora a la escena del grupo Serenarte, un trío de trompa, violín y fagot. "Tocan muy bonito, es muy agradable de escuchar. Y debe de ser muy difícil hacerlo bien con tanto aire", comenta Eva Gil, que ha decidido, junto a su hija, hacer un alto en el camino para escuchar las canciones. "Vamos de compras, pero antes nos paramos, que no hay prisa", señala.

El pistoletazo de salida a la jornada lo ha dado la concejala responsable del Área de Cultura del Consistorio, Sara Fernández. "Vamos a dar la bienvenida a lo largo de todas estas semanas a esta estación tan maravillosa en la que los zaragozanos llenamos las calles de nuestra ciudad a través de la cultura, a través de arte, y poniendo en valor, sacando a las calles, a todos estos artistas, como hoy Serenarte. Queremos dar las gracias al Heraldo de Aragón, a Avanza y a Tranvías de Zaragoza, que han sido los promotores de este proyecto", ha enfatizado.

Algunos se encontraban de forma sobrevenida con el concierto al pasar por esta céntrica zona de la ciudad, pero también los había que han optado por ir 'de propio'. "A mí estas cosas me encantan", resumía Esmeralda Antas, una zaragozana que había "arrastrado" a su amiga Teresa Amador. Se había enterado el día anterior por la prensa y no había dudado en acudir a disfrutar durante la mañana del sábado de la música en directo. "Como tenía opción de poder venir de 11.00 a 12.00, pues aquí estamos. He necesitado poco para convencerla", comentaba entre risas, desde el banco ubicado justo al lado de los músicos. "Hemos venido pronto para coger sitio", sentenciaba.

Los artistas interpretaban las distintas piezas rodeados de flores y elementos primaverales. Flores Aznar ha sido la empresa encargada de montar todo el decorado. "Hay de todo. Hemos escogido flores de todo tipo para que fuera una explosión de colores, que es lo que es la primavera", resumía Silvia César, florista "de toda la vida", satisfecha con la obra. Casi de carrerilla, enumeraba las distintas especies que componían las piezas florales: flor de cera, col ornamental, rosas, rosas minis, iris, mimosa, paniculata, gerberas, viburnium, lisianthus, eucalipto, hortensia, antirrino... "También hemos puesto bastantes tulipanes porque representan mucho a la primavera", añadía.

Además de las flores, el escenario contaba con otros elementos decorativos. "Hemos colocado mariquitas, que también son muy de primavera, libélulas, hormigas, mariposas...", ejemplificaba César. En total, han elaborado dieciséis centros, y cada uno de los conciertos celebrados contaba con ocho. Después de Paraninfo, han trasladado todos a la entrada del parque Grande José Antonio Labordeta y la avenida de Francisco de Goya. En el primer punto han repetido, a partir de las 13.15 y con más público, Serenarte, mientras que en el segundo, un dúo compuesto por teclado y voz han interpretado canciones populares, sobre todo de los años 80 y 90.

Ha sonado, por ejemplo, 'La gata bajo la lluvia' de Rocío Durcal, 'Mujer contra mujer' de Mecano, y 'Soldadito marinero' de Fito & Fitipaldis.