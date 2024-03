ZEC denuncia que hay contenedores nuevos que no están adaptados para personas con movilidad reducida

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido al gobierno de Natalia Chueca que aporte soluciones para la instalación de contenedores de basura que cumplan con las condiciones de accesibilidad y puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida, en especial, aquellas que utilizan sillas de ruedas, ya que los existentes no permiten su uso y, además, el nuevo modelo aún no ha sido colocado en muchos barrios.

La concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha explicado al respecto que los contenedores accesibles de fracción resto, papel y plástico "se han empezado a desplegar esta semana". "Si hay alguna ubicación que todavía no está exacta al 100%, imagino que será por algún problema que ha podido surgir en el servicio", justificado Gaudes, que ha explicado que también querían "trabajar con los colectivos la ubicación de estos contenedores, porque puede ser que en los últimos años hayan variado y se necesite más en otra zona". El despliegue de los de basura orgánica, ha dicho, aún no ha comenzado.

ZEC critica que los contenedores nuevos no cuentan con el orificio habilitado a una altura adecuada tal y cómo contaba el modelo anterior, que sí permitía depositar los residuos desde la acera a una persona en silla de ruedas. La palanca con la que cuentan ahora los contenedores adaptados, que actualmente no llegan al número previsto en el contrato y que también es insuficiente, no permite su uso por parte de personas con movilidad reducida, por la distancia a la acera y por la fuerza que hay que realizar para activarla desde esa posición.

La portavoz, Elena Tomás, ha señalado en la comisión el incumplimiento de los compromisos en la instalación de estos contenedores adaptados con un excesivo retraso en su colocación, puesto que la empresa comenzó a pleno rendimiento en marzo del 2023. El contrato establece que en todo el término municipal, incluidos barrios rurales, hay a disposición un total de 11.615 contenedores. De estos, no llega al 1,3% los que están reservados para personas con movilidad reducida y discapacidad visual, es decir, 150 contenedores repartidos por todos los barrios.

La formación considera “insuficiente” esta cifra, puesto que algunos barrios, como Peñaflor, San Gregorio, Juslibol o Villarapa solo cuentan con un contenedor en total. Asimismo, otros barrios como Casablanca tienen tan solo 4, Almozara contaría con 5 y Oliver-Valdefierro con 6 contenedores.

A pesar de estas cifras, Zaragoza en Común ha denunciado que “ni siquiera se están cumpliendo” porque algunas calles, como Padre Manjón 13-15, donde viven personas con movilidad reducida, no cuentan, en la actualidad, con contenedor adaptado. Los contenedores existentes disponen de un “peldaño” que hay que accionar con el pie.

La edil también ha denunciado en comisión que los casi 2.000 contenedores de residuos orgánicos “deberán ser diferentes a los que se presentaron en rueda de prensa por la alcaldesa, ya que estos tampoco son accesibles para personas con movilidad reducida”. Para accionarlos, se debe empujar la tapa superior, a una altura no alcanzable desde una silla de ruedas, o bien, accionar el pulsador con el pie.

Contenedores rotulados

El concejal de Vox David Flores ha solicitado que se rotulen los contenedores para que los zaragozanos sepan cómo utilizarlos. Gaudes ha recordado al respecto que "la manera de identificarlos es a través de los colores" y a día de hoy no han "recibido ninguna queja". "Entendemos que gente con peor visibilidad en horario nocturno pueda tener algún problema de identificación y no tenemos ningún problema en poner unos vinilos con el uso de ese contenedor. En la orgánical, por ejemplo, van vinilados con aquellos residuos que se pueden y no depositar en el contenedor", ha explicado.