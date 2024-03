Polémico estreno de la junta vecinal Juslibol El Zorongo: los vecinos plantean partir el barrio en dos

No va a ser una legislatura tranquila en Juslibol-El Zorongo. Aunque a la tercera fue la vencida y, esta vez sí, la asistencia de todos los vocales permitió constituir la junta vecinal, en el turno de ruegos y preguntas se ha planteado la cuestión que se comenta en las dos zonas del barrio: la posibilidad de partir el barrio en dos.

La consulta para elegir al alcalde de Juslibol-El Zorongo se vivió el 4 de febrero con mucha intensidad. Tan disputada fue la campaña que los vecinos de El Zorongo, cuando les negaron instalar urnas en su zona, decidieron fletar un autobús para facilitar a los residentes los 13 kms de viaje que han de recorrer hasta Juslibol. Ganó Javier Ortega, independiente por El Zorongo, una situación inédita desde que a inicios de este siglo se acordó que la urbanización se separara de San Juan de Mozarrifar y quedara integrada en Juslibol.

No han sido fáciles los primeros días del alcalde del barrio rural, que es el representante de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la zona. En el primer intento para constituir la junta vecinal no se alcanzó cuórum, aunque no levantó acta. En el segundo, tampoco. Quiso el azar que ni los vocales del PSOE ni los del PP pudieran asistir a la reunión por motivos de bajas médicas y viajes. Plantaron a las 60 personas que sí acudieron a la reunión porque el correo electrónico para comunicar que no irían llegó tarde.

Muchos vecinos han asistido, también esta tarde, a la junta vecinal. Y el presidente de la asociación San Pantaleón, Pablo Sanz, ha preguntado por la separación. Se ha suscitado un "debate interesante" y en algunos momentos "muy tenso". Pero, en su opinión, hay que "empezar a consultar a lo vecinos sus opiniones al respecto".

Los vocales del PP, PSOE y Vox no han definido su postura aún, pero la gente del barrio sí ha preguntado por qué se decidió unir El Zorongo a Juslibol y quién lo autorizó. Y ha sido precisamente ahí donde el intercambio de opiniones ha sido mayor.

Sanz desconoce cuál será la fórmula a aplicar, pero asegura que el runrún se escucha fuerte tanto en El Zorongo como en Juslibol. ¿Y qué ocurre con los 700 vecinos de Los Pinos, separados por una carretera de Parque Goya II?

El presidente de los vecinos de Juslibol es partidario de "tocar el timbre" de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza y que explique el camino a seguir. "Si la gente lo quiere, hay que transmitirlo, ya sea con una consulta o con una recogida de firmas", indica. Intenso parece que va a ser, en todo caso, el mandato que podría acabar con la unión entre El Zorongo y Juslibol.