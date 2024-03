Estas son las plazas que tendrán finalmente las escuelas infantiles de Zaragoza

El próximo curso en las escuelas infantiles de Zaragoza comenzará con 937 plazas. El plazo de solicitud de plaza para el próximo curso escolar en las escuelas infantiles municipales de Zaragoza se inicia el día 19 de este mes. Hasta el próximo 26 de marzo está abierto el plazo para las familias con niños nacidos en 2022, 2023 y entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024. Las inscripciones se pueden realizar de forma presencial en la red de escuelas infantiles y de forma telemática, igual que en años anteriores.

Además, como novedad, del total de plazas distribuidas entre 13 centros, ocho son para aulas especiales en el María Urrea. Habrá asimismo 120 plazas para bebés de cero y un año; 341 para niños de uno y dos años, y 468 para los que dos y tres años.

El mayor número se esperan en el centro La Piraña, en el barrio de Las Fuentes; en el Parque Bruil, en el Casco Histórico, y en el María Urrea, en el Actur. Las solicitudes se podrán presentar tanto de manera 'online' como en el propio centro en el que se solicita plaza en primera opción. Solo se podrá presentar una solicitud, aunque en ella se podrá optar por otra de las escuelas infantiles municipales.

En el caso de que se pidan plaza para varios hijos, se deberá presentar una solicitud por cada uno de ellos. El plazo de presentación de solicitudes es de desde las 9,30 a las 15,30 del 26 de marzo.

La publicación de listas provisionales baremadas será el 10 de abril, siendo el listado definitivo de solicitantes el 18 de abril. En el caso de que sea necesario un sorteo público este se realizará el 19 de abril. La publicación listados definitivos admitidos serán el 6 de mayo.

Asimismo, se recogerán solicitudes de quienes tienen previsto el nacimiento a partir del 1 de julio de 2024 pero irán por detrás de los anteriores, no entrando en baremación y no participando en el proceso. Sus datos se guardarán en la lista de espera, a la que entrarán al cumplir los cuatro meses, junto a los que no fueron admitidos. Deberán informar por mail a la escuela en la que dejen su solicitud de la fecha final de nacimiento.

Desde el pasado curso 2022-2023, las escuelas infantiles municipales son más accesibles, tras la modificación de las cuotas, haciéndolas gratuitas para rentas per cápita inferiores a 314 euros, así como también para víctimas de terrorismo y de la violencia de género, así como para el alumnado con más del 33% de discapacidad o familias numerosas especiales según establece el Gobierno de Aragón. Asimismo, las monoparentales o de aquellas que escolarizan varios hijos en el centro en el centro la cuota es del 50%.

El presupuesto de las escuelas infantiles municipales se financia en un 20% con la aportación del Gobierno de Aragón, un 21% con la cuota de las familias, y el restante 59% con fondos propios del Ayuntamiento de Zaragoza.