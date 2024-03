Lucía Ruiz, víctima del terrorismo: "Tenemos sensación de derrota. ¿Cómo quieren que olvidemos?"

El 11 de marzo de 2004, Lucía Ruiz iba camino del hospital para dar a luz a su hijo mayor. Escuchó entonces las primeras noticias sobre el atentado de Madrid, en el que murieron 192 personas y más de 2.000 sufrieron heridas graves. Como victima del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, donde murieron once personas, no pudo evitar sentir empatía con ellas. A Puri, también víctima del mismo atentado, le dio vuelco el corazón cuando escuchó mientras planchaba lo ocurrido en Madrid. "Nos quedamos chafados, y más como víctimas. Fue un día horrible", recuerda.

Junto a la iglesia de San Juan de los Panetes se ha rendido homenaje a las víctimas del terrorismo, en un acto que ha contado con la presencia del presidente de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y dirigentes del PP, Vox y el PSOE, entre los que estaba el expresidente de las Cortes, Javier Sada. No han acudido víctimas del 11-M. Estaban, ha explicado Lucía Ruiz, fuera de la ciudad y en otros homenajes. En los trenes de Madrid murieron tres aragoneses: Óscar Abril, de 19 años, que murió en el tren de la calle Téllez; María Luisa Polo, bibliotecaria de Ateca de 50 años y Miguel Sierra, comandante del Ejército de Tierra de 37 años.

En el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, Lucía Ruiz ha recordado cómo el 11-M de 2004 se detuvo el tiempo y nada volvió a ser como antes. Además de recordar a las víctimas ha destacado la empatía que llevó a miles de ciudadanos a intentar ayudar y se produjo "el mayor acto de empatía que se recuerda". "Nos trae aquí la voluntad de no olvidar y de mostrar la máxima empatía con los que lo perdieron todo", ha manifestado.

La delegada de la AVT en Aragón ha recordado que el 11-M atacaron a España y que las víctimas "necesitan acompañamiento de por vida". "Estrés postraumático, depresión, ansiedad. Es el estado en el que viven muchas víctimas del terrorismo 20 años después", ha recordado.

Lucía Ruiz ha insistido que no se puede mirar al futuro sin recordar el pasado, que no se debe "blanquear" a los que sufrieron tanto dolor, que no hay que permitir que se venda el relato de que hubo dos bandos y víctimas en los dos. "La sensación de derrota que sentimos está más que argumentada, pero no nos vamos a rendir y no lograrán silenciarnos jamás", ha advertido.

Se ha mostrado muy crítica con Bildu, "que en el Congreso da lecciones de empatía y fuera homenajea a terroristas", y ha insistido en la importancia de que la gente joven recuerde el calvario que pasaron las víctimas del terrorismo. "No nos olviden, porque será como matarnos de nuevo", ha apelado.