El menú en los centros de mayores de Zaragoza sube a 5 euros y los precios de las consumiciones aumentan un 11%

En pocos bares de Zaragoza es posible tomarse un café con leche a 1,05 euros. Más impensable resulta, aún, que te cobren 2,40 euros por un gin-tonic o un euro por una caña de cerveza. Para picar, se ofrecen bocadillos de tortilla grande a 2,70 euros y sandwich a 1,45 euros. Estas económicas tarifas son las que se van a aplicar en los centros de mayores municipales, cuando entre en vigor la subida del 11% en los precios que ha autorizado el Ayuntamiento. El IPC aumenta, y tira al alza de los precios. Pero, aunque suben las pensiones, también lo hacen los gastos, y nos están los bolsillos de los jubilados para afrontar grandes dispendios.

El Gobierno de Zaragoza aprobó este viernes una modificación del contrato de servicios de limpieza, bar-cafetería, comedor y apoyo auxiliar de los centros de convivencia para personas mayores del Ayuntamiento. Buscaba, con ello, un triple objetivo. El primero era incorporar los nuevos servicios que entrarán en breve en servicios. El Salvador Allende, en Las Fuentes, que cuenta con 9,414 socios, y el Terminillo, en Las Delicias, que tiene 5.517, incorporarán servicio de comedor para los vecinos del barrio. El segundo, actualizar el IPC y el tercero, avanzar hacia una mayor calidad del servicio.

En septiembre se espera que entre en funcionamiento, también, el comedor del centro para mayores del antiguo Instituto Luis Buñuel, en obras tras haber permanecido varios años okupado. En el distrito de Casco Histórico, la tasa de envejecimiento es de un 194% y la de sobre envejecimiento, del 21%, por encima de la media de la ciudad. El Ayuntamiento de Zaragoza prevén que los potenciales usuarios del centro de mayores Luis Buñuel sean más de 3.000.

El económico menú para jubilados será a partir del 18 de marzo más caro. Pasará de costar 4 euros a 5, para atender la petición de la concesionaria del servicio que lleva años asumiendo el aumento de precios. La última actualización del precio se llevó a cabo en 2019, cuando el aumento del IPC era del 0,9%. Ahora crece al 3,7%, tras subidas los años anteriores que rondaron el 6%. Desde el área municipal de Políticas Sociales se quieren incluir, también, mejoras. Se empezará a servir, como pedían los usuarios, pescado fresco, y atendiendo a sus demandas se mejorará, también, el pan.

El coste de mantenimiento de los dos nuevos comedores y la puesta en marcha del centro del Casco Histórico implica el pago de 260.310 euros adicionales al año. En el contrato total, del que quedan 2,5 años y uno adicional de prórroga, la cuantía se eleva a 911.000 euros.

400 menús diarios

En la actualidad, se han alcanzado los 400 menús diarios, y se han ampliado los servicios al incluir los fines de semana y al mantener los centros abiertos en verano. En 2023 se llegaron a superar las 70.000 comidas servidas entre los ocho comedores que están a disposición de los usuarios. La concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, recordó ayer que "los centros de mayores son una alternativa maravillosa para los mayores, sobre todo para combatir la soledad no deseada".

No se descarta, además, la posibilidad de ampliar el servicio a más centros de convivencia. Por un lado, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, recordó que el Ayuntamiento de Zaragoza prevé abrir un comedor para mayores en la antigua cárcel de Torrero, "ilegalmente okupada", cuando se pueda desalojar "con sentencia judicial". Marian Orós abrió la puerta, también, a estudiar la inclusión de un comedor en el Arrabal, tal y como demandan los vecinos. Mostró su sorpresa, no obstante, por que la portavoz socialista, Lola Ranera, no lo planteara durante los años en los que fue presidenta del distrito.

La concejala de Políticas Sociales indicó, también, que en el caso de los mayores que no puedan afrontar la subida del precio en los comedores municipales a 5 euros, se podrá rebajar el coste e incluso eliminarlo si así se certifica en un informe emitido por los centros municipales de servicios sociales.