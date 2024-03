Chueca cree que la falta de unanimidad en el 8-M demuestra que "PP y Vox no son lo mismo" en materia de igualdad

Ni hubo declaración institucional conjunta, ni Vox ha posado con la alcaldesa Natalia Chueca; la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, y los portavoces del PP, Ángel Lorén; PSOE, Lola Ranera, y ZEC, Elena Tomás, con la pancarta 'Zaragoza es Igualdad' que se ha colocado en la fachada principal del Ayuntamiento para conmemorar el 8-M, Día Internacional de la Mujer. Chueca ha asegurado que la ausencia de Vox, al igual que la imposibilidad de aprobar una declaración institucional, demuestra que "el PP no es VOX" y que ambos partidos tienen "posiciones muy diferenciadas" en materia de igualdad.

Para la alcaldesa, el 8-M es "un día para celebrar los avances que las mujeres hemos conseguido en las últimas décadas". "Hemos querido también reivindicar el papel que tiene el Día Internacional de la Mujer para seguir avanzando en esa igualdad real ", ha manifestado, con lo que da continuidad a la campaña en positivo que se ha planteado desde el Ayuntamiento.

Sí ha reconocido que hay sectores "muy concretos" en los que se debe avanzar para alcanzar una "igualdad plena".

Un año más, el Consistorio zaragozano ha sido incapaz de aprobar una declaración institucional con motivo del 8M por el veto de Vox, lo que Chueca ha achacado a que hay "posiciones muy diferenciadas".

En ese sentido, ha señalado que los 'populares' propusieron el texto oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que en esta institución sí salió adelante por unanimidad. "Es una pena que en algo como es la igualdad de las mujeres no nos podamos poner de acuerdo entre todos", ha lamentado Chueca, quien, no obstante, ha recalcado que el Ayuntamiento no ha dado "ni un paso atrás" en materia de igualdad y que sigue avanzando, como demuestra el presupuesto, que recoge proyectos y planes "más allá de gestos bonitos y simbólicos" como una declaración institucional.

Ha achacado la actual situación a que en el momento actual las posiciones están "más polarizadas a un lado y a otro", algo que "en algunas materias se nota más". En todo caso, ha subrayado el "máximo respeto" a la libertad de cada grupo político, "a sus ideales y a sus pensamientos". "Ojalá viniesen a pensar lo mismo que pensamos nosotros, pero yo no les puedo forzar", ha concluido la alcaldesa.

La declaración propuesta por Vox rompía, en todo caso, cualquier puente para llegar a un consenso. Incluía criticas a la ley del solo sí es sí, a las feministas “que se lucran por fragmentar la sociedad” y se culpaba al “efecto manada” de la población inmigrante de un aumento de las violaciones.

Para Lola Ranera, el 8-M es un día de celebración para las mujeres que han conseguido conquistas sociales. "Hay que seguir luchando, y esto es tarea de hombres y mujeres. El feminismo no se puede parar. No tiene marcha atrás. Seguiremos apostando por la igualdad, que es nuestra palanca de futuro", ha recalcado. En su opinión, "desgraciadamente", en el Ayuntamiento de Zaragoza, "con un Gobierno de derechas apoyado por la ultraderecha", lo que se ve es que "ya no hay declaraciones institucionales, que ya no se condena la violencia machista, se niega la violencia de género".

Para Elena Tomás, portavoz de ZEC, el 8-M es un día de celebración, pero también de reivindicación. "Es un día para nombrar a todas, a las asesinadas, a las desaparecidas, abandonadas, discriminadas, y a las expulsadas. A las trabajadoras, desempleadas, enfermas y sanas. Nombremos a todes y existiremos siempre", ha proclamado.