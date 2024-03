Vox 'tumba' la declaración del PSOE por el 8-M en el Ayuntamiento de Zaragoza y prepara una propuesta alternativa

No saldrá adelante la declaración institucional propuesta por el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza por el 8-M, Día Internacional de la Mujer. Apenas una hora después de que el concejal socialista Alfonso Gómez Gámez comunicara la intención de su partido de llevar la propuesta a la junta de portavoces, desde el grupo municipal de Vox, tras leerla, confirman que no aceptan la propuesta y que presentarán un texto alternativo. En la presentación de la declaración ante la prensa, el edil del PSOE apelaba al "sentido común" y manifestaba ya sus dudas de que saliera adelante, algo que no se ha conseguido en los cuatro últimos años. "Ojalá salga así, aunque tengo serias dudas de que eso ocurra, y bien que lo lamentamos", decía. Su pronóstico ha resultado acertado.

El texto propuesto por el PSOE seguía la propuesta de Naciones Unidas para este año: ' Invertir En Mujeres: acelerar el proceso'. Se abogaba, en este sentido, por fortalecer económicamente a las mujeres como "paso esencial" hacia la erradicación de la violencia hacia las mujeres y la construcción de una sociedad justa. "Es innegable que la violencia de género persiste como un desafío estructural que exige la acción coordinada de todas las administraciones, incluyendo las locales. Creemos firmemente que respaldar a las mujeres va más allá de una mera decisión ideológica o política; es un imperativo ético y moral, una cuestión de derechos humanos que requiere poner fin a la pobreza y a la desigualdad tanto económica como social, promoviendo partidas presupuestarias que financien políticas transformadoras para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres", recoge la declaración que ha sido rechazada.

Ni el PP ni ZEC se han pronunciado aún sobre este texto, si bien la negativa de Vox 'tumba' la iniciativa, pues se necesita unanimidad para que la declaración institucional salga adelante. A la espera del texto que presentará Vox, todo parece indicar que, una vez más, y será la quinta vez, no habrá acuerdo entre los grupos municipales.