Ruta recreacionista por Zaragoza: "Mucha gente no se acuerda del origen del Cinco de Marzo"

"En Zaragoza es fiesta el 5 de marzo, pero mucha gente no se acuerda del origen, por eso hacemos hoy esta ruta, para recordar la historia". Justo antes de que en el paseo de la Independencia un grupo empezara a tocar 'Let Me Entertain You', de Robbie Williams, como arranque festivo de este puente de la Cincomarzada, varias decenas de personas seguían atentas las explicaciones históricas de la mano de la Asociación Cultural de Recreación Histórica Voluntarios de Aragón.

Desde las 11 de la mañana del sábado se ha celebrado por las calles de Zaragoza la séptima edición de la Ruta Histórica del Cinco de Marzo de 1838. Ataviados con trajes de carlistas aragoneses, milicianos nacionales de Zaragoza, soldados isabelinos, paisanos zaragozanos y damas de la burguesía de la época, han realizado el recorrido desgranando los detalles de lo ocurrido aquel 5 de marzo.

El punto de partida ha sido la Puerta del Carmen porque por aquí entraron aquel día los carlistas, 2.000 soldados de Infantería y 300 de Caballería, tras abrirles alguien desde dentro. En las diversas paradas del recorrido, hasta finalizar en el barrio de San Pablo, el historiador Daniel Aguillué ha sido el encargado de explicar paso a paso lo que sucedió y de aportar el contexto necesario para comprender cómo se llegó al Cinco de Marzo.

Sigilosamente, este nutrido grupo de carlistas llegó hasta la plaza de Santa Engracia e hizo prisioneros a los integrantes del destacamento de la milicia nacional. Y también en silencio llegaron hasta la plaza de España, donde ya hicieron sonar tambores. Arguillué, especialista en el siglo XIX, recordaba también elementos cotidianos, como que la ciudad, que, como el país, llevaba varios años en guerra y había miedo en el ambiente, acababa de vivir los carnavales "y estaba la gente dormida y resacosa".

"Nuestro objetivo es explicar la historia del Cinco de Marzo de una forma didáctica y accesible a todo el público", declaraba Aguillué, vestido de soldado isabelino. A lo largo de la ruta, "hemos contado el contexto de la primera Guerra Carlista y la Revolución Liberal y los sucesos de aquella madrugada del 5 de marzo en el que la milicia nacional de Zaragoza, liberal, derrotó a los carlistas que atacaban la ciudad, recibiendo por ello Zaragoza el título de Siempre Heroica y convirtiéndose en un símbolo del liberalismo".

La comitiva, seguida del grupo de ciudadanos inscritos para realizar la ruta -50 plazas que se agotaron en dos horas- bajó por César Augusto, calle de Cádiz, paseo de la Independencia, como parada obligada en la esquina con la calle de Cinco de Marzo, plaza de España, iglesia de San Felipe y San Pablo.

Ante la iglesia de San Felipe, en experto Luis Sorando ha aportado detalles de los uniformes e indumentarias, así como de las diversas banderas portadas por los recreacionistas.