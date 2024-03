La Ribera Baja mantiene la tensión ante la crecida del Ebro y confía en que los daños se limiten a los cultivos

Los alcaldes de la Ribera Baja han seguido este viernes con una “preocupación sobrellevada” la evolución de la crecida del Ebro. En Gelsa, el río superaba esta tarde los 1.500 metros cúbicos por segundo. “Aunque la punta no ha llegado, el caudal está ya muy alto. En Quinto podemos estar tranquilamente en los 1.600 m³/s”, apuntaba su alcalde, Jesús Morales. El también vicepresidente de la comarca cree que “con esa altura o un poco más no debería haber problemas”, más allá de filtraciones puntuales en campos. “La clave está en que las motas no se rompan y en que la zona de inundación de Pina funcione. Si se controla ahí no habrá mayores incidencias”, agregaba.

Las próximas horas serán “las más duras y complicadas”. “Habrá que ver también cómo va bajando. Posiblemente tendremos 1.000 metros cúbicos por segundo durante toda la semana que viene. Aquí no va tan rápido como en Castejón. Hay que tener en cuenta que en esta zona se suma también el Gállego, aunque actualmente no lleva más de 40 m³/s”, apuntaba.

A diferencia de otros episodios, esta vez no ha sido necesario reforzar las motas. En localidades como Pina se han revisado por precaución y en Villafranca, el río ha roto una. “El agua está entrando y ahora ya no pueden acceder las máquinas. Regará zonas de cultivo, aunque estamos más tranquilos que otras veces. Han venido responsables de la CHE y de la UME, estamos bien atendidos”, confirmaba su regidora, Volga Ramírez. Ella misma avisó a todos los ganaderos el martes, antes incluso de los primeros avisos. “Pero hasta donde yo sé no han sacado ningún tocino”, decía.

La Ribera Baja vivirá las horas más críticas esta próxima madrugada. La previsión es que la punta alcance Gelsa este sábado por la mañana para posteriormente ser absorbida por el embalse de Mequinenza que, junto con Ribarroja y Flix, están laminando el episodio y manteniendo un caudal estabilizado en el bajo Ebro de unos 900 m³/s.

Desde la Confederación avisan de que las precipitaciones previstas para los próximos días podrán dar lugar a nuevos repuntes de caudal en los afluentes de la margen izquierda del Ebro entre su cabecera y el Gállego. “No obstante, todos ellos serán bastante menores que los de este último episodio. La cota de nieve, que se mantiene baja, hará que aumenten significativamente las reservar nivales en las cotas altas del Pirineo y que, por otro lado, las escorrentías no sean demasiado importantes en los afluentes pirenaicos”, señalan.