Llegan los inquilinos de los pisos sociales Flumen: "Es el día más emocionante de mi vida"

Siempre es emocionante abrir por primera vez la puerta de una nueva casa. Uno gira la llave y se imagina cuántas veces a lo largo de su vida va a repetir el mismo gesto, en qué circunstancias, cuántas historias se irán creando dentro y fuera de sus muros. Y si es la primera vez que pone un pie al otro lado del umbral, las expectativas se desbordan. María José Zaera ha visto este viernes por primera vez el piso en el que residirá junto a sus dos hijas, de cuatro años y diez meses. Recorriendo poco a poco las estancias todavía sin amueblar, apenas podía contener las lágrimas. La realidad ha superado con creces a las imágenes que hasta ahora había creado en su cabeza.

Es una de las personas que acaban de recibir de mano de la alcaldesa de Zaragoza las llaves de las viviendas sociales del conjunto Flumen, ubicado en el Barrio Jesús y cercano al paseo de la Ribera. De nueva construcción, con certificado PassivHaus Plus (el primer edificio de protección oficial en España que lo tiene) y un alquiler mensual de 494 euros más gastos de comunidad, no le ha hecho falta mucho para enamorarse del que a partir de ahora será su hogar. "Es un piso precioso y estoy muy ilusionada. Me esperaba menos emoción pero no he podido aguantar. Ha sido mucho mejor de lo que me imaginaba", comentaba poco después de acceder al interior.

Para ella, una vivienda en estas condiciones supondrá poder tener "un mejor acceso a todo". "Con lo que cuesta y con estas calidades no hay nada, me parece una suerte", aseguraba esta zaragozana, que no podía más que sentirse "afortunada" por haber logrado hacerse con una de estas casas, construidas por el grupo Lobe junto a 124 ubicadas en otros tres edificios de precio libre. Junto a la suya, son en total 36 familias las que han recibido este viernes las llaves de su vivienda de alquiler social, todas ellas de 90 metros cuadrados, dos baños y tres dormitorios.

Una casa accesible para dos niños con una enfermedad rara

Para muchos, la situación de la que vienen no es fácil. Celia Jiménez se muda con su pareja y sus tres hijos, de seis, cuatro y dos años. Después de vivir durante una década en uno de los pisos que gestiona Zaragoza Vivienda (en principio era libre, pero después lo adquirió la sociedad municipal) necesitaban un cambio. Sobre todo porque a los dos niños menores les detectaron hace seis meses, según cuenta su madre, una enfermedad rara y degenerativa: atrofia muscular espinal. "El más pequeño va en silla de ruedas y no podíamos adaptar la casa, se nos quedaba pequeña y nos salió esta oportunidad", comenta emocionada la joven en las escaleras del edificio.

"El piso es una pasada, ni en mis mejores sueños lo hubiese imaginado", asegura tras echar un pequeño vistazo al interior. Pero más allá de la "felicidad" que supone estrenar una casa nueva, destaca sobre todo que se trata de un piso mucho más accesible, lo que para su familia se ha vuelto ahora indispensable. "Es grande y tiene una ducha plana para mi niño, para que sea lo más independiente posible cuando vaya creciendo", dice, llena de alegría.

Supone esta vivienda una ayuda más para adaptarse a una nueva realidad que ha supuesto "un mazazo muy gordo", pero que ella y su familia gestionan con entereza y una actitud envidiable: "En la vida o te hundes o vives, y está claro que nosotros hemos elegido vivir. Lo llevamos bastante bien porque nuestros hijos están bien y están felices, así que adelante".

Entre aplausos y después de estrechar la mano a la alcaldesa y recibir las llaves, tampoco ha podido evitar llorar Luz Salazar, que vivirá a partir de ahora en el edificio Flumen junto a sus dos hijos y a su nuera. La mujer, que llegó a Zaragoza hace siete años desde Venezuela, se deshacía en palabras de agradecimiento. "Me siento muy emocionada por la oportunidad que nos están dando, las palabras se me quedan cortas. Vamos a poder continuar con la vida feliz que traemos, pero en unas condiciones que no eran tan agradables como las que vamos a tener aquí", recalcaba, con los sentimientos a flor de piel. "Estábamos esperando este gran día, es el más emocionante que he tenido en mi vida".