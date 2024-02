Nuevas motos compartidas en Zaragoza: cómo funcionan, precios y cuándo llegan

Zaragoza tendrá una nueva empresa de motos compartidas. Después de que hasta cinco empresas intentaran, sin éxito, implantarse en la ciudad y acabaran fracasando las licitaciones públicas que impulsó el Ayuntamiento, ahora la compañía Yego ha sido autorizada para desplegar hasta 250 vehículos a lo largo de los próximos tres años. Se empezará en un primer momento con 150 que se repartirán por todos los distritos y por el barrio rural de Juslibol a partir del próximo 1 de marzo.

El despliegue forma parte de una prueba piloto con la que el gobierno municipal prevé obtener datos para conocer la demanda concreta de este tipo de servicios y establecer así los criterios para que las próximas implantaciones, si se producen, puedan prosperar. "Trabajaremos de la mano con ellos a través de informes para conocer su usabilidad y toda la información y poder adaptarla a las futuras necesidades de la ciudad", ha explicado la concejala responsable del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes.

Según indican desde el Consistorio, dentro de las condiciones del acuerdo se contempla la renuncia de la empresa si la demanda del servicio no cumple las expectativas mínimas previstas y su presencia no es excluyente para que puedan llevarse a cabo, de manera paralela, otros test de vehículos de movilidad compartida. No obstante, el director general de la empresa, Benjamin Viguier, ha asegurado durante la presentación de este miércoles que hasta la fecha no han tenido que marcharse de ninguno de los lugares en los que han desplegado sus motos.

En total, son cuatro en España (Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga) y otras cuatro en Francia (París, Burdeos, Toulouse y Niza). En el caso de Zaragoza, Viguier ha destacado que se trata de una "ciudad clave" por ser "referente en Europa" en cuanto a movilidad sostenible.

Los servicios técnicos municipales tendrán acceso al sistema de gestión para poder disponer de datos y contar con estadísticas e históricos de uso. De hecho, la empresa deberá además presentar informes trimestrales con indicadores como el número de usos, origen y destino, sanciones, incidencias o tiempo medio, entre otros.

El precio de las motos de Yego

A partir de este viernes, Yego pondrá a disposición de los usuarios 150 motos eléctricas de color verde, con la posibilidad de alcanzar las 200 en función de cómo evolucione la demanda de los ciudadanos. Según han informado, el pago para desbloquear los vehículos se hará a través de la aplicación móvil de la marca, que está disponible para IOS y Android y que incluirá a la capital aragonesa a partir del día 1 a las 6.00.

El precio está marcado en 0,31 euros el minuto (un céntimo menos que el límite marcado por el Consistorio), aunque habrá diferentes ofertas, descuentos o paquetes que podrán llegar a reducirlo hasta a 0,21. De hecho, para el lanzamiento los nuevos usuarios podrán beneficiarse de 15 minutos gratis con el código HOLAZARAGOZA, válido durante todo el mes de marzo.

El servicio estará disponible las 24 horas y para utilizarlo será obligatorio disponer, como mínimo, de permiso de la clase AM, o los de clase A1, B o superiores. A la hora de aparcar las motos, según ha indicado el director de Yego, habrá determinadas zonas en las que se contará con los denominados islotes digitales, localizados con GPS, en los que se deberán colocar. No obstante, en cualquier caso el usuario tendrá que enviar una fotografía del vehículo estacionado para comprobar que lo ha dejado correctamente.

Además, existe otra funcionalidad extra, ya que cualquier viandante que se encuentre con una de estas motos y considere que no ha sido aparcada correctamente podrá escanear un código QR y, sin necesidad de descargarse la 'app', denunciar la situación para que la empresa tome las medidas correspondientes. La compañía cuenta también con una póliza de seguro que cubre los daños tanto para usuarios como para terceros.

¿Cómo son las nuevas motos de Yego?

De color verde claro, las nuevas motos que se desplegarán por la ciudad son, según han indicado desde la empresa, "bastante ligeras" y algo más bajas que otros modelos. Todas ellas irán equipadas con dos cascos, uno de color blanco que será XL y otro negro de la talla M. Además, llevarán una manta acoplada para que los conductores puedan resguardarse del frío y el cierzo durante los meses de invierno.

Podrán ir equipadas con hasta dos baterías cada moto que tienen una autonomía de 50 kilómetros cada una, por lo que la idea de la empresa es recargarlas cada uno o dos días, en función del uso.