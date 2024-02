Los padres del Jerónimo Zurita, donde cayó una rama, pidieron al Ayuntamiento de Zaragoza por escrito que revisara el arbolado

La asociación de madres y padres de alumnos del CEIP Jerónimo Zurita remitió un escrito al Ayuntamiento de Zaragoza para expresar su "inquietud" y "enorme descontento" por el "abandono" del cuidado de las zonas ajardinadas de los colegios públicos. En su caso, indicaban que hay 329 alumnos en el centro que, además, está cerca de la avenida de La Almozara, próximo a la ribera y, con el fin de la contrata 'Consolida Oliver', explicaban que "los árboles del centro se han quedado huérfanos de los cuidados necesarios". "Esto supone un grave problema, no solo estético, sino de seguridad para nuestros niños, docentes y familias", indicaban. "Si contamos que Zaragoza es una ciudad castigada por el viento, y más lo es en una zona tan abierta como La Almozara, cualquier ráfaga de viento puede partir una rama de un árbol que no haya sido revisado ni podado", alertaban.

La Ampa intentó entregar en mano el escrito al registro municipal, pero aseguran que no les dejaron. Así que decidieron remitirlo por correo certificado. "Nunca nos contestaron", indica Sara Barranco, presidenta de la asociación, que este jueves tiene previsto intervenir en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.

Fuentes municipales indicaron que los técnicos han realizado once revisiones del arbolado en el centro, la última, el 11 de diciembre, una semana antes de que se intentaran entregar las firmas en el Ayuntamiento. "Han hecho trabajos de poda, seguridad, apeos. No pueden decir que están desatendidos", señalaron, y advirtieron que no se detectó riesgo en aquel momento.

Técnicos de Parques y Jardines han acudido este miércoles a retirar la rama de grandes dimensiones que cayó el martes en la puerta de la escuela del centro a las 14.00. Por suerte, todos estaban todavía en la aulas, si no podría haber pasado una "desgracia", decían desde el Jerónimo Zurita.

"En nuestro colegio tenemos más árboles de lo normal. Y son altos. Desde Parques y Jardines dicen que conviene revisarlos una vez cada dos años. Creemos que es suficiente para un colegio normal, pero igual no para este", señala Sara Barranco, que explica que al estar cerca del río, las raíces son poco profundas. En el caso de la rama que cayó el martes, "tenía una parte que estaba muy negra y el patio es del Ayuntamiento". En el pleno municipal que se celebra este jueves, Barranco hablará de los comedores y del estado de los colegios. "Algunos son del siglo pasado y no están en condiciones. El Jerónimo Zurita acaba de cumplir 50 años y tiene ventanas del siglo pasado. Hay goteras, hay un agujero porque estaba el depósito de gasóil y no lo han tapado", detalla la presidenta del Ampa. "Hay que invertir en los coles que ya existen en reformarlos u ampliarlos", indica.

Agujero en el CEIP Jerónimo Zurita. Servicio especial

Más de quince atenciones por el viento

Durante este miércoles, los Bomberos de Zaragoza han tenido quince salidas relacionadas con el fuerte viento. En Batalla de Pavía han retirado una rama de árbol y en Garrapinillos han tenido que sujetar otro ejemplar. En el Hotel Las Ventas de Utebo han retirado un cartel y en la calle Oceanía y la calle Engels, han tenido que cortar ramas. En Zaragoza, en la calle Olmos han retirado cascotes; en Blas de Otero han saneado la fachada; en Ribargoza han retirado una persiana y en la plaza del Portillo, había un colchón en el tejado.

También se han quitado cascotes con riesgo de caída en la calle Graus y en la calle Jesús y María de San Gregorio se ha retirado un pino que golpeaba una farola por culpa del viento. En la calle Peracense han caído ramas, en Gran Vía, cerca del Paraninfo, también, y en la carretera del Aeropuerto han tenido que sanear construcciones.