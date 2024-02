El Tío Jorge acogerá una Cincomarzada por la igualdad con música y actividades infantiles

Los barrios de Zaragoza se preparan para vivir un año más su fiesta más reivindicativa. Y junto a ellos el Consistorio redobla esfuerzos para reforzar los servicios de limpieza, seguridad y transporte público. El parque Tío Jorge acogerá el próximo martes la Cincomarzada, una fiesta que ya se prevé masiva porque contará con la presencia de 60 colectivos de diversa índole y 28 peñas. En la jornada, que estará amenizada con conciertos y actividades infantiles, clamarán por la igualdad, la sostenibilidad, la solidaridad y la participación ciudadana.

El Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ) han presentado oficialmente este miércoles la edición de 2024, la número 46 y que cuenta para su organización con una partida de 20.000 euros de Zaragoza Cultural y otra de 5.000 que se añadió a través del Área de Participación Ciudadana. Fue esta inyección extra la que permitió que se llevara a cabo, pues desde la agrupación llegaron a amenazar con su cancelación si no contaban con la misma asignación que los años anteriores.

La celebración comenzará a las 11.00 al otro lado del Ebro. Desde ahí partirá la tradicional marcha de los barrios que, como ha indicado el presidente de la FABZ, Manuel Arnal, estará acompañada de 40 cabezudos y las collas gaiteras de 'Gaiteros del Rabal' y 'Bucardos'. A su llegada al parque, los representantes de las diversas asociaciones vecinales leerán el manifiesto en el escenario principal, ubicado en la cancha de baloncesto y que se empezará a levantar un día antes.

Posteriormente, allí se hará entrega al concejal de Participación, Alfonso Mendoza, y al resto de los participantes de la corporación que hayan acudido, las peticiones de cada uno de los barrios. También se hará un homenaje a miembros de estas entidades, cuyos nombres se mantendrán en secreto hasta que llegue el momento, que hayan destacado especialmente por su papel a lo largo de los años. En este caso, además, se celebrará justo después una concentración contra la violencia machista, sustituyendo a la que se lleva a cabo cada martes en la plaza de España.

Distribución de los puestos en el parque Tío Jorge

La nota musical la pondrán los conciertos en directo de Noche de Birras, tributo al grupo de rock aragonés Más Birras, Dubadú Big Band, y Los Mirindas, que ofrecerán versiones de música de los años 70 y 80. Los niños podrán disfrutar de juegos tradicionales en el anfiteatro ubicado en el exterior del centro cívico Tío Jorge entre las 11.00 y las 13.00, y sobre las 19.00 la batukada de Samba da Praça anunciará el fin de fiesta.

Sin ferias en la Cincomarzada

Arnal ha destacado la importancia de una festividad que suele congregar cada año a más de 50.000 personas, lo que le convierte en "una de las más multitudinarias tras el Pilar". No habrá, sin embargo, ferias esta vez, ya que los trabajadores del sector anunciaron que no las colocarían debido al incremento de los costes. En este sentido, el presidente de la FABZ ha pedido "un esfuerzo" para que "por ambas partes se pueda llegar a un acuerdo". "Una fiesta popular sin ferias, sin caballitos, no es una fiesta al estilo que nos gusta en Zaragoza", ha lamentado.

El concejal de Participación, por su parte, ha asegurado que la tasa que tienen que pagar los feriantes no ha variado con respecto a años anteriores. "Es exactamente la misma y se calcula como siempre, teniendo en cuenta los informes de los trabajadores municipales", ha recalcado. En total, según ha dicho, el importe asciende a 2.520 euros, lo que se traduce en 42 euros por día y atracción.

El operativo municipal para la Cincomarzada

Mendoza, acompañado de la concejala de Cultura, Sara Fernández, ha desgranado el operativo municipal para la celebración, en el que trabajarán los servicios de Limpieza, Parques y Jardines y Movilidad, así como la Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Los días previos se limpiará en profundidad el parque para que ofrezca "su mejor cara" y se revisará el estado de los árboles. También se abrirán las fuentes que se encuentran cerradas para evitar las averías por el frio y se acondicionará la rampa de ambulancias.

Además, para facilitar la recogida de residuos se colocarán contenedores de basura, vidrio y cartón y 120 depósitos tanto dentro como fuera del parque. Las líneas 29 y 36 del autobús urbano circularán con dos y cuatro vehículos adicionales, respectivamente, entre las 10.00 y las 15.00 y el tranvía reformará su servicio durante toda la jornada. Habrá también un Punto Violeta contra las agresiones sexistas y un retén de bomberos y voluntarios, además de vigilancia continua de los agentes de Policía.