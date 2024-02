Cuatro detenidos por secuestro en Zaragoza alegan que llevaban al rehén a un cumpleaños en Francia

Hasta dieciséis patrullas llegaron a participar en la operación jaula que los Mossos d`Esquadra montaron el pasado 12 de enero en la zona de Bellpuig (Lérida), en la autovía A-2, para interceptar un vehículo en el que viajaban cinco personas, una en contra de su voluntad.

Se trataba de un vecino de Zaragoza al que los otros cuatro, residentes en Perpiñán (Francia) -uno de ellos, primo de la víctima-, tras esperarlo cerca de su domicilio lo habrían dejado inconsciente mediante la técnica del ‘mataleón’ y, tras meterlo por la fuerza en un turismo, habían puesto rumbo rápidamente hacia la mencionada ciudad francesa.

Por casualidad, un compañero de piso del secuestrado vio la maniobra y se puso en contacto con otro primo del detenido residente en la capital aragonesa para decirle lo que había presenciado. Este familiar, que ese momento estaba en Puerto Venecia, cogió su vehículo y salió de Zaragoza en dirección a Barcelona, intuyendo el camino que podían haber llevado los secuestradores y sospechando quiénes podrían ser. De hecho, llamó por teléfono a uno de ellos y, cuando le preguntó por el paradero de Mohamed M., oyó a este gritar y decir que lo estaban llevando a Francia por la fuerza.

Y, aunque mientras conducía iba buscando un coche con matrícula francesa, resultó que, cuando se fijó en un turismo de alquiler con placa española que salía de un área de servicio, vio a su primo dentro sentado en el asiento de atrás, flanqueado por dos hombres.

El familiar decidió seguirlos pero los perdió a la altura de Alcarrás, por lo que se puso en contacto con la comisaría de los Mossos d’ Esquadra de Lérida para informar de que habían secuestrado a su primo y facilitar los datos del vehículo.

La Policía catalana puso inmediatamente en marcha un dispositivo tendente a localizar a los secuestradores. Agentes de varias comisarías de la provincia de Lérida y del área de Tráfico montaron controles para cerrar las distintas salidas en la A-2 de modo que crearon retenciones de manera estratégica para dejar atrapados a los sospechosos.

De esta manera, en el atasco formado entre Tàrrega y Cervera dieron con el turismo, detuvieron a los cuatro ocupantes y liberaron salvo y sano al rehén. Aunque al principio en la llamada de auxilio se alertó de que podían llevar armas, los policías no hallaron ninguna.

Los detenidos, Yacine M., Amir H., Jaouad I. y Yasime A., de entre 38, 37, 24 y 23 años, residentes en Francia y de origen marroquí, fueron enviados a prisión provisional por el juzgado de Cervera, que se inhibió en favor de Zaragoza, donde se instruye el caso.

Este martes, asistidos por la abogada Marina Ons, testificaron ante el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de la capital aragonesa y las explicaciones que dieron de su conducta fueron totalmente exculpatorias.

Al parecer, indicaron que en ningún momento retenían por la fuerza al denunciante, sino que se habían desplazado hasta Zaragoza para recogerlo y que participara en el cumpleaños de Yacine M., primo hermano suyo. Explicaron que Mohamed M. se subió voluntariamente en el turismo e incluso se saludaron con besos. El objetivo para que les acompañara, además de la celebración, era que Mohamed M. viera a la madre de Yacine M. para arreglar un "problema" que tiene con ella. El problema en cuestión es una deuda de más de 8.000 euros por una casa que debería haber arreglado a la mujer.

Los otros tres detenidos declararon inicialmente que simplemente acompañaron a su amigo Yacine M. para recoger a su primo y luego ir a Figueras para celebrar la mencionada onomástica.

Sin embargo, la víctima ha mantenido siempre que la intención era hacerle daño, incluso matarle, precisamente por esa deuda, aunque la forma de contraerla fue distinta a la que asegura su primo detenido.

Esa cantidad sería la que invirtieron en conseguirle dese Francia documentación, visado y un contrato de camionero para trabajar en España, trabajo que luego no llegó a desempeñar. Y no era la primera vez que se la reclamaban, por eso se escondió en casa de un familiar para no ser localizado.