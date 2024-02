La autopsia concluye que el bebé abandonado por su madre en Zaragoza pudo morir por asfixia

La Policía Nacional trasladará este miércoles a Tatiana Diguele Núñez al juzgado de guardia de Zaragoza para que preste declaración ante el juez como presunta responsable de la muerte de su bebé, de solo ocho meses. El Grupo de Homicidios ha agotado el plazo máximo de detención que permite la ley y que es de 72 horas, ya que no quería cerrar el atestado sin conocer el avance del informe de autopsia. Según ha podido saber HERALDO, este apuntaría a que el pequeño Juan Carlos falleció por asfixia. Y aunque los forenses todavía tendrán que aguardar a que se analicen algunas muestras enviadas al laboratorio para trasladar sus conclusiones finales a la instructora del caso, la exploración del cadáver habría arrojado bastante luz. Tanto es así, que el cuerpo ya ha sido entregado al padre.

La puesta a disposición judicial de la madre se efectuará antes de las diez de la mañana, ya que fue poco antes de esa hora cuando el pasado domingo, 25 de febrero se procedió a su detención en la capital aragonesa. Como informó este diario, fue ella misma quien condujo después a los miembros del Grupo de Homicidios al lugar donde había abandonado al bebé, junto a un banco de hormigón ubicado detrás del edificio de CaixaForum, en la avenida de Anselmo Clavé.

Dado que las pesquisas seguían abiertas, la Jefatura Superior de Policía de Aragón se ha mostrado estos días muy cauta. De ahí que no haya podido saberse todavía si la investigada ha prestado declaración para aclarar lo ocurrido. En cualquier caso, este miércoles tendrá oportunidad de hacerlo ante el juez de guardia, quien tras escuchar sus explicaciones y estudiar el atestado policial decidirá si la envía o no a prisión provisional. Previamente habrá de pronunciarse la Fiscalía, que será en principio la única que pueda proponer esta medida, dado que el padre del menor todavía no ejerce la acusación particular.

Autorizaciones urgentes

Cabe recordar que fue el padre del niño y pareja de Tatiana Diguele quien, temiéndose lo peor, alertó a la Policía de que la mujer se había ido de casa llevándose al hijo de ambos. No presagiaba nada bueno, por lo que el pasado viernes 23 de febrero acudió a comisaría para contar que no sabía dónde estaban y ella no contestaba a sus llamadas.

La situación que describió respecto a su pareja activó todas las alertas y los agentes del Grupo de Desaparecidos se movieron con toda la rapidez posible para localizarlos con vida. Solicitaron autorizaciones urgentes para poder controlar el móvil de la mujer, conocer sus últimos contactos y comunicaciones, además de vigilar las salidas de autobuses y trenes de las estaciones de Zaragoza.

El trabajo terminó dando resultados el domingo por la mañana, pero no los deseados. Tatiana Diguele estaba bien pero el niño, no. Una vez conocido el trágico desenlace, el padre del pequeño acudió el domingo por la noche al juzgado para pedir que le entregaran el cuerpo del niño y poder enterrarlo. Ha tenido que esperar algo más de tiempo, pero ya puede despedirse del pequeño.