Estos son los materiales que se buscarán en los edificios de Zaragoza tras el incendio de Valencia

El diagnóstico encargado por el Ayuntamiento de Zaragoza a los edificios de la capital permitirá saber si en la ciudad hay o no edificios similares al de Valencia. Será una tarea larga y ardua, según reconocen desde el Consistorio, ya que no hay un registro que detalle qué materiales se utilizaron en cada construcción.

La atención se centrará, sobre todo, en aquellos bloques que tengan fachada ventilada, que contengan elementos como el poliuretano, una de las posibles causas de la rápida propagación de las llamas, o que combinen ambos factores.

Por el momento no han trascendido casos, aunque el proceso requerirá de varias semanas. El análisis se hará en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos y de Aparejadores, imprescindibles para saber si en Zaragoza han podido utilizarse materiales parecidos en los proyectos ejecutados. El diagnóstico no se cerrará a un único elemento, ya que, como recuerdan desde el Ayuntamiento, la investigación sigue bajo secreto de sumario y todavía no se ha confirmado al 100% cuáles serían los culpables.

La principal pista será el periodo temporal en el que estuvieron permitidos por el Código Técnico de Edificación, que remite a las viviendas construidas en el periodo comprendido, aproximadamente, entre 2006 y 2010.

Pese al marco temporal, las indagaciones no se centrarán en barrios concretos en expansión -los que a priori tendrían más probabilidades-, sino que abarcarán toda la ciudad, teniendo que ir prácticamente caso por caso.

De encontrarse coincidencias se analizarán las medidas a tomar “de forma coordinada” entre Urbanismo, los Bomberos y los colegios oficiales. Desde el Consistorio recalcan que el simple hecho de que un edificio tenga fachada ventilada no quiere decir que corra peligro. Insisten, asimismo, en que el plan de prevención de Zaragoza y el de construcción son mucho más estricto que el código técnico de edificación.