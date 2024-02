Clara Perales, presidenta de la Casa de la Comunidad Valenciana en Aragón: "Ha sido terrible, todavía me duele el alma"

“Como valenciana y residente en Aragón no ha sido nada agradable. Lo hemos vivido muy tristemente. Ha sido una noticia muy fuerte”. Son palabras de Clara Perales, presidenta de la Casa de la Comunidad Valenciana en Aragón, que este lunes ha participado en el minuto de silencio celebrado a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza, en la plaza del Pilar, con motivo del trágico incendio de Valencia.

Ella todavía no entiende cómo un viento “tan tremendo” se pudo “comer” en cuestión de minutos un edificio de esas características. Estos han sido días “de tristeza”, primero por los desaparecidos y, posteriormente, por los diez fallecidos. “Solo queda dar las gracias a todo el mundo, incluso aquí en Aragón, que se ha volcado con nosotros. Todas las entidades, el gobierno, los ayuntamientos… También han sido un apoyo”, ha reconocido, al tiempo que ha destacado la importante labor de bomberos y policías y la ayuda que se está recibiendo por parte de empresas y ciudadanos a título individual.

“Todos los fallecidos… Los que tendrán que seguir viviendo tras lo ocurrido… ¿Sabéis lo que es? Yo me toco el alma y me duele. Se han quedado sin casa de repente, y gracias a Dios que ocurrió a una hora en la que había muchos niños fuera, pero eso no quita para el dolor que sentimos todos los valencianos y aragoneses, porque somos hermanos y esto es muy doloroso”, ha admitido apenada.

Perales ha recibido el apoyo del presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entre otros. Este fin de semana lo ha pasado en Castellón. “Allí se hace la Galania, pero este año ha estado marcada por el luto. Sentimos mucha tristeza, pero no podemos hacer nada. Esperemos que todo salga a flote y que la gente encuentre paz y la ayuda de todos”, ha declarado.