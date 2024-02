Los Bomberos de Zaragoza rescatan con vida a una mujer en el río Ebro

Los Bomberos de Zaragoza han rescatado este domingo a una mujer sumergida en el cauce del río Ebro. Así lo han informado fuentes del Ayuntamiento, quienes han añadido que la extracción se ha producido a las 11.45.

Según estas mismas fuentes, la mujer rescatada es joven. La extracción se ha producido sobre las 11.45 aguas abajo del puente de Piedra y ha requerido la participación de los equipos acuáticos de Bomberos. El dispositivo desplegado también contemplaba una unidad de mando y jefatura, una ambulancia, y el furgón de equipos acuáticos. La mujer ha sido trasladada al centro hospitalario de referencia en la UVI móvil.

Encontrado un bebé muerto

Por el momento, no se conocen más datos de este suceso. Poco antes del rescate, la Policía ha hallado muerto a un bebé de ocho meses y del cual se había anunciado su desaparición, junto a la de su madre, que por ahora sigue en paradero desconocido. No obstante, ya se ha confirmado que no tiene nada que ver el rescate de la mujer en el Ebro con este otro incidente.

