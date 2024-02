Administradores de fincas de Zaragoza: "Muchos vecinos han llamado preguntando por la fachada de sus edificios"

La tristeza en Valencia es máxima. Al igual que la incertidumbre. Las impactantes imágenes del incendio del edificio de viviendas del barrio Nou Campanar, con un conteo de diez víctimas mortales por ahora, han provocado un aluvión de búsquedas en internet sobre el poliuretano, el material que se utiliza como aislante, inflamable, y que supuestamente hizo que el fuego devorase el edificio en apenas media hora, de las fachadas ventiladas e incluso de extintores. Los administradores de fincas de Zaragoza explican que recibieron "un aluvión de llamadas" en la mañana de este viernes por parte de vecinos preocupados por las fachadas de sus viviendas.

Las dudas son abundantes y las certezas son pocas tras el impactante incendio de Valencia. Por el momento, no se sabe a ciencia cierta ni qué provocó el fuego ni por qué se propagó tan rápidamente. Ante tal situación, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón informan que, durante la mañana de este viernes, se recibió "una multitud" de llamadas de propietarios de fincas informándose sobre su edificio para evitar una tragedia como esta. "Esta mañana (por este viernes) hemos tenido un montón de llamadas de vecinos preguntándonos cómo era la fachada de su casa, informando de que su puerta cortafuegos no cerraba bien, pidiendo una revisión de los extintores...", dice Antonio Calvo, miembro de la Junta de Gobierno del colegio. Lo mismo ha ocurrido por los chats de Whatsapp.

"Ahora mismo no hemos tenido tiempo de reaccionar para contestar a todos, pero el problema que tenemos aquí no es grave. Esto son edificios que, sobre todo, se hicieron a partir de los 2000. Desde hace 20 años no se usan materiales inflamables en la fachada", comenta Calvo.

Una infografía de cómo se compone una fachada ventilada. Víctor Meneses / HERALDO

¿Hay construcciones de este tipo en Zaragoza?

No obstante, a estas alturas pocas certezas hay del trágico incendio del bloque de viviendas de Valencia. De hecho, este viernes varios medios de comunicación sacaban a la luz que el proyecto visado al Colegio de Arquitectos de estos edificios no tenía poliuretano y sí lana de roca, que supuestamente es un material ignífugo. Por lo tanto, se baraja que, o bien la promotora no empleó los materiales que figuraban en el proyecto, o que realmente no era el citado aislante el causante sino la lana de roca. A partir del visionado de los vídeos de las redes sociales, arquitectos de toda España tratan de buscar una respuesta aún inexistente. "Nosotros queremos ser muy cautos con el tema del material. Tenemos serias dudas de que ese edificio tuviera poliuretano en su totalidad", comenta Lucio de la Cruz, gerente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza (Coaatz).

Junto con algunos colegas, De la Cruz se remite a unas imágenes en Google Earth de la época en la que este edificio de la manzana de Maestro Rodrigo y Rafael Alberti se encontraba aún en construcción y los materiales quedaban al desnudo. "Parece que hay algún composite y no sabemos de qué podía estar hecho el Alucobond (placas de aluminio). Tengo fotos en alguna parte del edificio en las que se ve lo que parece lana de roca. Las características de resistencia al fuego que pudieran tener en aquella época no se pueden saber", añade el gerente del Coaatz. En cualquier caso, opinan que la fachada ventilada tuvo mucho que ver, más incluso que el material. "Cuando un fuego entra en este tipo de fachadas se produce un gradiente. Es decir, se junta aire frío (por el viento) con aire caliente y, cuanta más diferencia de temperatura, más velocidad cogen las llamas", destaca.

La fachada ventilada es un tipo de construcción que se compone por un cerramiento exterior, un aislante y una hoja exterior no estanca

Lo cierto es que la propia ingeniera que peritó este edificio valenciano, Esther Puchades, también vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogitival), opinó el mismo día del incendio que el poliuretano, conocido además por ser muy económico, era el causante de que el incendio alcanzara tal magnitud. Para Lucio de la Cruz, "hay un porcentaje muy bajo de edificios construidos así en Zaragoza".

El gerente del Coaatz explica que en la capital aragonesa la normativa de seguridad contra incendios ha ido variando en función de la tipología de los sistemas constructivos. "Durante el 'boom' de construcción entre 2006 y 2008, en Zaragoza se hacían cámaras encapsuladas, de aire, con un tabique exterior e interior. Riesgo no hay ninguno de incendio si está encapsulado", comenta De la Cruz. La particularidad se da en el edificio calcinado de Valencia, cuyo visado e inicio de construcción fue en 2005, previo al Código Técnico de Edificación, que ya registraba algunas restricciones. De hecho, este fue actualizado en 2019, después de un incendio muy similar al de Valencia, el de la Torre Grenfell de Londres de 2017, que se saldó con 80 muertos y la propagación de las llamas ocurrió por el ya citado material aislante.

A nivel porcentual, analiza, "muy poquitos edificios de Zaragoza" están construidos de esta manera. De hecho, según el (Colegio de Arquitectos de Aragón), el sistema de la fachada ventilada ha sido más recurrente los últimos años en las promociones de obra nueva en la ciudad, no en la época de mayor construcción, al mismo tiempo que las normativas se han endurecido y que los propios materiales aislantes han evolucionado y son más resistentes al fuego. "Estamos a la espera de que se reúna el consejo nacional. Una tragedia como esta siempre conlleva algún cambio normativo a la larga. Es muy complicado revisar todos los edificios que lo lleven, ya que este material está metido en una cámara de aire", añadieron fuentes del COA.

El ingeniero Jesús Villar, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (Coiiar) es experto en Seguridad Laboral y en Proyectos de Seguridad Contra Incendios, considera que la voraz propagación del fuego fue producida por el poliuretano, aunque todavía no hay nada oficial y las opiniones se basan en vídeos visionados por la televisión o las redes sociales. "Obviamente, ha habido mejoras con el paso de los años. Este material es el mejor aislante térmico y muy económico. Es como una espuma rígida. El problema es que es muy inflamable", considera Villar. Aunque con los años cogió mala fama, lo cierto es que hay fabricantes que pueden hacer paneles de este aislante y que además cumpla con la normativa contra incendios. El problema es cuando queda expuesto y puede entrar alguna llama, como podría haber ocurrido en Valencia.

Jesús Villar también confirma que "no muchos edificios de Zaragoza" están edificados de esta manera. "Se utiliza bastante para las cubiertas de las naves industriales y en alguna construcción de oficinas. Esta fórmula con la fachada ventilada no ha tenido mucho éxito en la ciudad. No es tan habitual. Si te paseas por todos los barrios verás que la mayoría de viviendas están hechas con ladrillo caravista. Ahora se extiende mucho el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE)", añade este experto. Además, cabe resaltar que la mayoría de edificios tienen cortafuegos, como los propios balcones, pero en el caso del bloque de Valencia había huecos por los que se colaba el fuego.

Las inspecciones técnicas

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza recordaron que el control anti incendios es "pionero" en España tras los trágicos sucesos del hotel Corona (78 muertos), la discoteca Flying (43 víctimas) y el de Tapicerías Bonafonte (28 fallecidos). "En lo que respecta a la construcción, el Consistorio exige una serie de documentación y certificados de los proyectos. El promotor explica en esos documentos todo lo relativo a los materiales", indican fuentes de la Casa Consistorial.

Después, durante la obra, es el denominado jefe de obra o los arquitectos pertinentes los que controlan si se utiliza este material o no, además del resto de cuestiones del Código Técnico de Edificación. Una vez acabada la obra, el Ayuntamiento hace una inspección a nivel urbanístico (alturas, espacios, edificabilidad, planeamiento...). Es decir, se confía en que la documentación inicial visada donde figuran los materiales que se emplean sea verídica. Existe, no obstante, el delito de estafa documental. "En esos casos, cuando se sospecha que no se ha seguido lo visado (que ocurre en un número muy reducido de ocasiones), se pone en manos de la fiscalía para que investigue", sentenciaron estas mismas fuentes.