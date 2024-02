Un repartidor entra en la Plaza del Justicia y choca con una farola frente a la Iglesia de Santa Isabel

Un repartidor ha chocado sobre las 12.15 de este miércoles con una farola en plena Plaza del Justicia de Zaragoza. El golpe ha hecho que su furgón quedase atascado y ha obligado a que tuviesen que actuar efectivos de la Policía Local y de Bomberos de Zaragoza. El lugar en el que se ha producido el accidente, justo enfrente de la icónica Iglesia de Santa Isabel de Portugal o San Cayetano, ha hecho que fuese mucha la gente a la que le ha llamado la atención.

La zona por la que entró en la plaza el conductor no está abierto al tráfico rodado. No obstante, se le ha practicado una prueba de alcoholemia que ha dado un resultado negativo por lo que todo apunta a que ha sufrido una confusión que no le exime de tener que pagar los daños que ha ocasionados.

Los bomberos han tenido que trasladar una autoescala automática de treinta metros y durante una actuación que se ha prolongado 47 minutos han retirado la farola dañada. Al furgón, entre otros desperfectos, se le ha reventado una de sus ruedas.