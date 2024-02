Natalia Chueca exige al Gobierno central un "esfuerzo" en la movilidad urbana sostenible

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha defendido este martes la labor que realizan los ayuntamientos en el proceso de transición hacia la movilidad Cero Emisiones, aunque también ha reclamado mayor implicación por parte del resto de administraciones, especialmente a la central. Chueca ha participado en una mesa redonda junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el IV Foro Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), celebrado en la Casa América de Madrid bajo el título 'Juntos hacia el futuro'.

La alcaldesa ha recordado que "es importante" ayudar a la ciudadanía en esa transición hacia la nueva movilidad, pero los ayuntamientos no pueden rebasar sus competencias ni los presupuestos. No obstante -ha añadido- hay ciudades como Zaragoza en las que se hace un "importante" esfuerzo, porque hay un objetivo claro. "Nosotros -ha relatado- hemos empezado por transformar y electrificar nuestra flota de autobús urbano, así como por impulsar el uso de la bicicleta pública y mejorar la red ciclista, entre otras iniciativas".

Asimismo, la alcaldesa ha reclamado "mayor esfuerzo por parte de la Administración central. Del mismo modo que nosotros en los ayuntamientos bonificamos tasas, habría que plantearse una bonificación del IVA para determinados conceptos relacionados con la movilidad sostenible".

En el coloquio también se ha hablado de las zonas de bajas emisiones. "En Zaragoza no tenemos un problema con la calidad del aire como pueden tener otras ciudades, por lo que entendemos que, hoy por hoy, no es una urgencia ni una prioridad", ha destacado. Siempre he defendido que cada ciudad tiene sus peculiaridades, por tamaño o por cualquier otra circunstancia. En todo caso -ha concluido- creo que la implantación de estas zonas debe ser progresiva y sin generar problemas a los ciudadanos".

El Foro Anfac, organizado en colaboración de Grant Thornton y MAPFRE, es uno de los eventos anuales más importantes en ámbito de la movilidad. Reúne a las principales figuras del sector, de la administración pública y las empresas de la nueva movilidad para definir estrategias presentes y futuras.

Tal y como recoge el programa de esta jornada, la transformación hacia la movilidad sostenible, conectada, accesible y segura supone un escenario en el que es imprescindible configurar el proceso hacia la descarbonización y la digitalización y acometer los retos marcados por Europa para 2050.

En su cuarta edición, el Foro Anfac ha reunido a importantes representantes tanto del ámbito nacional como del europeo, como la directora general adjunta de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, Maive Rute; el presidente de ACEA y CEO de Renault Group, Luca de Meo; o la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró.