Vox acusa al PSOE de "jugar" con la situación de los menores extranjeros en Zaragoza

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza Armando Martínez ha acusado este lunes al PSOE de "jugar" con la situación que viven los menores extranjeros que han llegado a la capital aragonesa. Durante la comisión del Área de Políticas Sociales ha dicho que, pese a que "ningún ser humano es ilegal", cometer una ilegalidad es "estar fuera de la ley".

El edil se ha referido, entre otras cuestiones, a unas declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. Ha indicado que "hablaba de un dato que obtuvo el Ejecutivo autonómico en referencia al Instituto de Medicina Legal de Aragón, donde se informaba que la mayoría de esos menores, cuando se les realizaban las pruebas para determinar su edad, resulta que eran mayores de edad".

Sin embargo, el concejal socialista Francisco José Galán ha pedido "no banalizar" este asunto y ha abogado porque se sientan seguros sin tener que escuchar altavoces potenciados por quienes ocupan los "espacios de poder". Ha pedido, asimismo, reprobar las intervenciones que no signifiquen promover la interculturalidad y la integración de esos menores que "no son ilegales", ha reiterado. E igualmente ha incidido en que muchos de ellos huyen de su país porque allí viven "una situación dramática".

Según ha dicho, esto requiere el "mayor" de los esfuerzos, por lo que ha pedido que el Plan local de infancia y adolescencia se enmarque en ejes de la discapacidad, género. También ha instado a trabajar para "contrarrestar rumores ante afirmaciones que se han hecho en otros espacios de autoridad que distorsionan una condición transversal que tienen que tener los planes de acción de la ciudad".

"Vende humo"

Armando Martínez, sin embargo, le ha recriminado al socialista que "vende humo" con la situación de los Menores Extranjeros No Acompañados (menas) y le ha instado a que "no jueguen con ellos". Ha añadido asimismo que la "inmensa mayoría" de los menores que vienen a España proceden de Argelia y Marruecos. "No me diga entonces que vienen de países con conflictos militares porque son países que, en el ranking de desarrollo, se encuentran a mitad de tabla, no muy alejados de España", ha criticado.

"Si hablamos de derechos de los menores, deberíamos hablar de los derechos que tienen a estar con sus familias. Y lo que debe procurar España es que esos menores sean repatriados con sus familias, que es donde deben estar", ha zanjado el concejal de Vox.