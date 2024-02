Natalia Chueca camina entre dinosaurios con las nuevas gafas de Apple

Este jueves Natalia Chueca ha sido mecánica de la Fórmula 1. Y ha retrocedido doscientos millones de años en el tiempo para caminar entre los dinosaurios más peligrosos que existieron en la era Mesozoica. Bien podría tratarse de una experiencia onírica, pero no ha sido soñando como se ha sumergido en estos escenarios tan dispares, sino gracias a la tecnología. La alcaldesa de Zaragoza ha visitado la empresa aragonesa Imascono, una de las primeras de toda España en contar con unas Apple Vision Pro, que salieron al mercado hace tan solo una semana y tardaron nada y menos en hacerse virales en las redes sociales por las distópicas imágenes de personas usándolas en el metro de Nueva York.

Se trata de unas gafas de Realidad Mixta que además permiten al usuario conectarse con cualquier otra persona que también las posea y son capaces de recrear entornos o maquinaria para hacer pruebas o desarrollar proyectos de forma muy fiel. Se manejan utilizando los ojos, las manos y la voz y no solo suponen una revolución en el ámbito laboral, sino también en el del ocio y el entretenimiento. Su precio, claro, está de momento lejos de ser popular y ronda los 4.000 euros. Como curiosidad, quienes las lleven y no tengan buena visión tendrán que ponerse lentillas, ya que no pueden ser utilizadas con gafas de ver.

"Te permiten estar en Zaragoza trabajando con Japón en el diseño de un motor", un ejemplo de las múltiples funcionalidades que ponen los fundadores de Imascono, Héctor Paz y Pedro Lozano. Lo ha comprobado de primera mano Natalia Chueca, que tras calzarse las gafas y someterse a la correspondiente configuración de su iris -lo que permite manejarlas con la mirada- ha podido ponerse al mando de un coche de Formúla 1 e ir retirando las partes que componen su carrocería y el motor, totalmente ajustadas a la realidad. Ella lo veía como si estuviera en la sala, el resto, a través de una pantalla.

Algún susto se ha llevado también con una aplicación que permite al usuario sumergirse en un mundo donde todavía existen los dinosaurios. Primero unos cachorros que se podían acariciar y después la que parecía ser su madre, un ejemplar de T-Rex que ha obligado a la alcaldesa a dar unos cuantos pasos para atrás a causa de la impresión. "Parece que están aquí mismo, son súper reales", comentaba a quienes contemplaban la escena.