Un joven agricultor de Ricla: "Estamos otra vez en la calle para ver si nos escuchan"

El campo vive su segunda jornada consecutiva en pie de guerra y en el eje de la autovía A-2 se ha dejado sentir desde primera hora de este miércoles con, primero, marchas lentas, y, después, interrumpiendo la circulación en ambos sentidos a la altura de La Almunia de Doña Godina, en sentido Madrid a la altura de Calatorao y en ambas direcciones en Cetina. Desde la A-23, en Villadoz, el tráfico sufre congestiones en ambos sentidos. En el caso de La Almunia, los primeros movimientos se registraban desde antes de las ocho de la mañana, con el bloqueo de la rotonda que enlaza las carreteras autonómicas A-220 y A-122 y la propia autovía, provocando la retención de decenas de camiones.

De nuevo en las reivindicaciones se han sumado centenares de agricultores a bordo de sus tractores, coches y también a pie, procedentes de las comarcas de Valdejalón, Cariñena y Calatayud. "Estamos otra vez aquí en la calle a ver si nos escuchan y nos hacen caso, para que se cambie la PAC y nos paguen lo que es justo", reivindicaba Víctor, de La Almunia. A sus 23 años quiere ser joven agricultor, a pesar de las circunstancias actuales: "Es lo que me gusta, donde me he criado, lo que he visto y quiero dedicarme a esto", insistía dentro de la cabina.

"Necesitamos más seguridad en los pueblos, un convenio colectivo y que se regulen los precios"

Como el, Raúl Grima, de 27 años, y llegado desde Alarba junto a una decena de vecinos, insistía en que "hay que hacer presión, para que se escuchen unas peticiones que son justas". Para Silvia López, de Ricla, desde la administración se tienen que poner en marcha "más medidas de protección para el medio rural". "Necesitamos más seguridad en los pueblos, un convenio colectivo y que se regulen los precios", remarca.

Además, se mostraba clara: "Estoy totalmente a favor de pagar 12 euros la hora, pero que se valore también eso a la hora de pagarnos el producto". En el caso de Víctor Traín, también de Ricla, reconocía que quiere seguir en el campo. "Me hice joven agricultor y vengo a protestar por la competencia desleal de productos de fuera, que no pasan las medidas que aquí sí que tenemos que cumplir y, que están muy bien, pero encarecen la producción", remarcaba.

Cortes intermitentes en la A-2 por la protesta de los agricultores. J. Macipe

En su lista de reivindicaciones incluía "suprimir algunos puntos de la Agenda 2030". "No todos, me refiero a los que nos suponen una dificultad añadida", apuntaba Traín, al mismo tiempo que pedía mantener las ayudas al gasoil. Para José Antonio Navarro, de Cosuenda, que esperaba para incorporarse a la marcha lenta en la entrada sentido Zaragoza, la huelga es una consecuencia "del cabreo que hay en el campo". "Seguiremos hasta cuando haga falta. Nadie se esperaba una respuesta así", incidía.

También en la fila estaba Alberto Alaya, de Olvés, que a sus 29 años ya acumula siete campañas como agricultor profesional "Me gusta, me encanta lo que hago, pero cada vez es más difícil seguir", lamentaba con resignación. A su juicio concurren varias causas en las que coinciden muchos de los manifestantes: "Los costes nos están subiendo, los precios siguen igual y ahora no vale con tener la explotación que tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Tienes que invertir más para innovar. Y así no se puede", puntualizaba.