Estos son los hoteles en los que todavía puedes alojarte si vas a la FIMA de Zaragoza

La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) se celebra la próxima semana en Zaragoza, entre el 13 y el 17 de febrero, y los hoteles de la ciudad ya casi no dan abasto para alojar a todos los visitantes que llegarán relacionados con el evento. Muchos ya cuelgan el cartel de completo (alrededor de un 88% si se tienen en cuenta también los apartamentos y otros tipos de alojamientos y hasta un 93% si se atiende estrictamente a hoteles) y los que no lo hacen ofertan unos precios que llegan en algunos casos a triplicar los habituales. No obstante, para los menos previsores o los viajes de última hora todavía es posible encontrar hueco en alguno de los establecimientos hoteleros de la capital aragonesa. Estos son algunos de ellos, de menos a más precio.

1 Hotel Cogullada De dos estrellas y ubicado en la calle de Albert Einstein número 3, en la zona que le da nombre, todavía quedan habitaciones en este alojamiento. No obstante, únicamente hay disponibles dos para dos personas, a un precio de 480 las cuatro noches que dura la FIMA y tres con capacidad para tres huéspedes por 800 euros. Hay también una individual que se oferta por 320 euros. Dispone de un 7,1 de nota media en la web de reservas 'Booking' y la mayoría de los clientes valoran positivamente sobre todo el personal y la limpieza. 2 Hotel Paris Centro Ubicado a la altura del número 19 de la calle de San Pablo, en el Casco Histórico, a tres minutos a pie de la plaza del Pilar. Dispone de habitaciones para dos personas por 576 o 620 euros para las cuatro noches del FIMA, en función de la oferta, o de 652 euros con desayuno incluido. Tiene una nota media de 6,3. 3 Hotel Tibur De tres estrellas y ubicado en pleno corazón de Zaragoza, en la plaza de la Seo, dispone todavía de habitaciones por precios que oscilan entre los 629 y los 940 euros, en función del número de personas y si se opta o no por reservar desayuno. Los huéspedes le otorgan una nota media de 7,8 y destacan sobre todo, con un 9,7, su localización. 4 U Hotel Villa-Gomá El U Hotel Villa-Gomá se encuentra junto al hospital Miguel Servet, el hospital Clínico y el estadio de La Romareda de Zaragoza. De tres estrellas, dispone todavía de habitaciones entre el 13 y el 17 de febrero comprendidas entre los 638 euros y los 834, si se elige también la opción de cena y desayuno. Los clientes le otorgan un 8,1 en 'Booking'. 5 Hotel YIT Ciudad De Zaragoza Se encuentra entre la zona de Cogullada y el Picarral y tiene una categoría de tres estrellas. Dispone todavía para reservar de habitaciones dobles e individuales con opción a aparcamiento y desayuno con precios para las cuatro noches que oscilan entre los 672 euros y los 957 (si se opta por una habitación con cama supletoria). Cuenta con un 7,7 y destaca sobre todo el personal y la limpieza. 6 Eurostars Rey Fernando Un hotel de cuatro estrellas de categoría y situado a cinco minutos de la Feria de Zaragoza y el aeropuerto. Dispone de habitaciones dobles, triples y familiares con precios que actualmente oscilan entre los 677 euros y los 988. Los huéspedes le otorgan una nota media de 8,5 y destacan sobre todo la calidad de su personal y la comodidad de las instalaciones. 7 AZ Orús Factory Hotel Se encuentra en Parque Roma, a 1,9 kilómetros de la estación Delicias y dispone actualmente de una única habitación con cama supletoria y capacidad para tres personas que está rebajada de 1.145 euros a 687. Tiene una nota de 8,4 y tres estrellas de categoría, en la calle de Escoriaza y Fabro. 8 Hotel & Spa Real Ciudad De Zaragoza Situado en el polígono de la Ciudad de Transporte, en la carretera de Huesca, y con cuatro estrellas de categoría, este establecimiento zaragozano dispone actualmente de habitaciones de varias tipologías con precios que parten de los 620 euros y llegan hasta los 1.036, en el caso de la habitación cuádruple. 9 Ilunion Romareda De cuatro estrellas y ubicado junto al campo de fútbol, el Ilunion Romareda todavía dispone de algunas habitaciones entre el 13 y el 17 de febrero. Los precios oscilan entre los 711 euros y llegan a los 1.269 para las habitaciones de más categoría. Tiene una nota media de 8,6, mientras que el personal se lleva un 9,2 y la limpieza, un 9. 10 Eurostars Zaragoza De cuatro estrellas y ubicado en la estación de Delicias, el Eurostars dispone de habitaciones desde los 789 euros y hasta los 969. Cuenta con una nota media de 8,1 y los anteriores huéspedes destacan sobre todo la calidad de su personal.