La plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza de 2024 incluye 5.676 funcionarios, 112 laborales y 44 eventuales

Visto bueno a la plantilla del personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamiento de Zaragoza para 2024. PP y Vox sumaron sus votos este lunes, en una comisión extraordinaria y urgente, para dar el visto bueno a la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el año 2024. El Consistorio da trabajo a 5.676 funcionarios, 112 trabajadores temporales y 44 eventuales. Contempla, además, la creación de 102 puestos más, de los que 19 se destinarán a plazas de nueva creación y los 82 restantes a transformaciones de las ya existentes. De forma paralela, desde Régimen Interior se negocia con los sindicatos la Oferta de Empleo Público que corresponderá a este año.

De la plantilla funcionarios, el grueso corresponde a la Escala de administración especial, con 4.692 puestos, donde figuran 188 técnicos superiores, 319 técnicos medios (enfermeros, ingenieros), 127 técnicos auxiliares y 4.058 de servicios especiales. En este último grupo se incluyen 1.420 policías locales y 514 bomberos. Al personal de oficios corresponden 1.488 empleos.

De los 112 puestos de la plantilla laboral, el grupo más numeroso corresponde al de diplomados en Trabajo Social (28), seguido de educadores (19) y los 12 teleoperadores del servicio de atención telefónica del 010.

En cuanto al personal eventual, con 44 puestos en total, los puestos de asesores suman 26, y se completan con varios puestos de técnicos medios y cinco de administrativos.

En el expediente por el que se modifica la plantilla municipal de 2024, se indica que se continuará con la "política de contención de gasto", incluyendo algunas "medidas correctoras" para garantizar la prestación del servicio público "en un escenario que todavía es complejo".

En la ampliación de las 102 plazas, las 19 de nueva creación irán dirigidas, entre otras cosas, a cubrir los empleos necesarios para poner en marcha el centro de mayores en el antiguo Luis Buñuel, que dará servicio al Casco Histórico, y la creación de nuevos servicios, como un área específica de ciberseguridad y otra de información en el área de Economía.

La aprobación de la plantilla de 2024 es un trámite imprescindible a completar antes de la aprobación de los presupuestos, que se votarán en pleno el 14 de febrero.

La concejala socialista Marta Aparicio acusó este lunes al equipo de Gobierno de haberse "olvidado" de completar el trámite, y de que la propuesta de plantilla "o es mentira o recoge privatizaciones". En su opinión, el Gobierno municipal "se olvida de las necesidades de los ciudadanos" al no contemplar plazas para activar el servicio Viogén, para proteger a mujeres maltratadas, ni más plazas en el servicio de extinción. "Es una plantilla coherente con su modelo de ciudad: insuficiente, tendente a la privatización y sin preocuparse por las necesidades reales del ciudadano", reprochó.

El concejal de Régimen Interior, Alfonso Mendoza, señaló que los trámites al diseñar el expediente que se votó en comisión comenzaron el 27 de diciembre y se han llevado a comisión cuando el proceso se ha completado. "Ni vamos tarde ni se ha olvidado", aseguró.

Respecto a las vacantes, Mendoza indicó que "es imposible cubrir todas" por la tasa de reposición que sigue vigente. "Llevan cinco años diciendo que las iban a quitar", reprochó al PSOE. La creación de plazas que está prevista considera que es la "adecuada". Y recordó que en la negociación que aún mantiene con los sindicatos se decidirá cuáles son las prioritarias. Porque el expediente de este lunes "solo" iba de la plantilla. Sobre la externalización, no quiso entrar. "Un día me gustaría que me digan qué plazas hemos externalizado. Es una excusa barata y la realidad se impone a la ficción", zanjó.