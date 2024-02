Los nuevos alcaldes de los barrios rurales de Zaragoza, entre la ilusión y los proyectos

Aseguraba este lunes Jorge Eseverri que el apoyo de los vecinos de Casetas que recibió en la encuesta ciudadana del domingo es todo un "orgullo". Se mostraba "contento y emocionado" porque, a su juicio, supone un reconocimiento a la labor llevada a cabo en los últimos cuatro años, en los que ya ocupó el cargo de alcalde del barrio rural. "Es muestra de que el trabajo no ha pasado desapercibido, es una buena manera de que te lo agradezcan, y emociona que la gente te devuelva esa oportunidad", enfatizaba. Entre sus objetivos prioritarios, Eseverri cita avanzar en las obras del convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) , que debería culminar este año, y empezar a pensar en el próximo. Entre ellas, cita el asfaltado de los caminos rurales, la peatonalización de calles a cota cero y la construcción de una acera en el camino de Garrapinillos, la única calle que todavía no tiene. "Nos surgen problemas a diario, la alcaldía es una cosa muy casera, y ver que los vecinos cuentan contigo para que les puedas ayudar es muy satisfactorio", recalca.

José Miguel Alonso (PP): "Me siento ilusionado, son muchos años los que llevo viviendo en San Gregorio"

José Miguel Alonso se estrena este mandato en el cargo de alcalde de San Gregorio. Este lunes, todavía estaba procesando la feliz noticia de que los vecinos le eligieran en la votación del domingo. "Me siento ilusionado, aún no he reaccionado porque es algo que cuando te llega hay que digerirlo", aseguraba, y añadía que, tras cuatro años como vocal, optó por dar el paso para representar al barrio. "Son muchos años los que llevo viviendo aquí, y animado por el anterior alcalde, que ya llevaba 30 años en el cargo y no quería repetir, y por los amigos, tomé la decisión", rememora. Sobre los próximos cuatro años, destaca sobre todo el consultorio, ya que el actual, que cuenta con un despacho médico y una sala de enfermería, se queda pequeño y obliga ante cualquier problema a acudir a Parque Goya. También cita la construcción de un segundo aparcamiento disuasorio y la conversión de la Casa de la Juventud en un centro cívico donde convivan niños y mayores.