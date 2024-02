El cabecilla de la red ‘Titella’, que investiga al productor José Luis Moreno, juzgado en Zaragoza por estafa

Antonio Luis Aguilera Sánchez, presunto líder de una organización internacional que habría estafado más de 50 millones de euros y en la que está imputado el productor televisivo José Luis Moreno, fue juzgado ayer en Zaragoza. Ambos y otras 52 personas fueron arrestadas en junio de 2021 en la conocida como Operación Titella (títere en catalán) por delitos de blanqueo de capitales, falsedad y estafa por importe de 50 millones de euros.

Esta causa está siendo instruida en la Audiencia Nacional, pero Aguilera se sentó este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia zaragozana junto a cuatro supuestos testaferros –Joaquín Dillet Vélez, Juan Dillet Cases, Marta Dillet Gran y Carla López Téllez– por delitos similares, aunque de una cuantía inferior. En concreto, por haber extendido cuatro pagarés falsos a nombre de una empresa de frutas madrileña con la que no tenían relación y cobrarlos en una entidad bancaria de Zaragoza, a la que ocasionaron un perjuicio de 70.270 euros.

La Fiscalía acusa a los cinco de delitos continuados estafa y falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal. Para el cabecilla pide 8 años de cárcel –6 por estafa y 2 por grupo criminal– mientras que para el resto solicita condenas de 5 años de prisión, además de multas para todos. La diferencia en las penas radica en que ya Aguilera tiene antecedentes por otras estafas y solicita la agravante de reincidencia.

Según la acusación pública, el cabecilla de la red, actuando de forma mendaz y en connivencia con el resto de encausados y con ánimo de obtener un beneficio ilícito extendieron cuatro pagarés aparentando que tenían relaciones con la empresa Frutas Asturias S. L. Para ello, simularon su firma y sello y los presentaron para su descuento en el banco el cual, ignorando el plan fraudulento, anticipó el dinero y lo ingresó en las cuentas de los acusados.

De esta forma, libraron un pagaré a favor de la empresa Dixtel Trade S. L de 23.280 euros, otro de cuantía similar (23.300) a favor de Bot Trade Business, un tercero de 13. 890 para Proyectos Hispano Argelinos S. L. y un cuarto de 9.800 a favor de Alviscas S. L.

Estas empresas tuvieron actividad en su día, pero luego fueron adquiridas por los acusados para usarlas con fines fraudulentos, según la Fiscalía. De hecho, alguna de estas sociedades, como Proyectos Hispano Argelinos, fue utilizada en la Operación Titella, según los investigadores.

El juicio se celebró y los acusados se limitaron a responder a sus abogados defensores y a negar los hechos o a decir que simplemente que no habían firmado nada o eran simplemente empleados de Aguilera. Este, por su parte, dijo no estar de acuerdo con las acusaciones: "No hay pruebas de nada", declaró.

Previamente al inicio de la vista oral hubo un intento de acuerdo con la Fiscalía, bastante favorable para ellos, pero no se alcanzó porque sus letrados confían que este procedimiento se anule.

El abogado de Aguilera, Jacinto Romera, planteó al tribunal de la Sección Primera la suspensión del juicio y la inhibición a favor de la Audiencia Nacional para unir la causa a la que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 2, dirigido por el magistrado Ismael Moreno. Igualmente, la abogada de Carla López, Marina Grande, planteó la nulidad porque, en su opinión, se excedió el plazo de seis meses de instrucción, durante el cual no se planteó ninguna prueba, y no se declaró causa compleja hasta pasado el mencionado plazo. Los abogados del resto de acusados, Ana Magrazó, Chabier Mallor y María del Carmen Olona, se adhirieron a su petición.

Por contra, se opusieron la fiscal y la acusación particular, ejercida por Fernando Rodríguez Burgués. El presidente de la Sección Primera, Alfonso Ballestín, rechazó la inhibición a favor de la Audiencia Nacional y anunció que, respecto a la nulidad, se pronunciarán en la sentencia que se conocerá dentro de unos días.