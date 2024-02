Agricultor de Ariza: "Hay gente diciéndole a sus hijos que no sigan en el campo"

De manera pausada y ordenada, sobre las 10.00, unos 125 tractores han entrado en la autovía A-2 a la altura del kilómetro 200, en el término municipal de Cetina, para detenerse en el carril derecho de la vía en dirección Madrid. Lo han hecho bajo la amenaza de denuncias por entrar con los vehículos y a muchos de ellos, indican los presentes, se les ha anotado la matrícula. En la larga hilera, agricultores procedentes de puntos tan dispares de la comarca Comunidad de Calatayud como Ariza, Campillo de Aragón, Godojos, Abanto y de la propia cabecera de la demarcación. De manera progresiva, el tráfico ha ido quedando cortado durante varios kilómetros.

Al frente de la marcha estaba colocado el New Holland de Abel Germán, de Ariza. "Hay agricultores que están diciéndole a sus hijos que no sigan en el campo por el panorama que tenemos. Es una pena, pero lo hacen con toda la razón", asume este productor de 59 años y que se dedica al sector primario "desde crío". "La burocracia, la sequía, los costes y los precios que nos dan han hecho que sea una bomba y estamos ya hartos", insistía, cargando contra "los sindicatos y los políticos que no han movido nada y nos han dejado tirados".

Otro de los participantes, Rafael Martínez, también de Ariza, era claro contra la normativa actual: "Es un aborrecimiento". "Me obligan que no trabaje cerca de un 7% de mi explotación para dedicarlo a islas de biodiversidad y no tiene ningún sentido, porque hay cultivo, hay monte, hay yermo….", ejemplificaba. Otro de los problemas a los que apunta es la carga que les supone el cobro de la PAC porque "con cualquier pequeño error en una sola hectárea te pueden bloquear el pago de la ayuda completa". "Estamos hablando de que a un agricultor medio le pueden bloquear cerca de 20.000 euros", explicaba.

Para José, de Munébrega, lo más flagrante es la compensación con los seguros agrarios. "A mi el anuncio de Agroseguro me pone enfermo. Si tu aseguras el 100%, como mucho, te cubren la mitad, y los kilos que ellos quieren", critica. Desde Campillo de Aragón, Diego Gotor, aboga directamente por una medida más severa: "Que quiten la PAC". "Te obligan a gastar más para cumplir con más exigencias, pero en lugar de aumentar el pago por hectárea, lo reducen", incidía.

"El campo así es inviable y estamos hartos porque no se gana un duro, y luego quieren que se quede la gente en los pueblos…", concluía.