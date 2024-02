La Policía interviene más de 500 kilos de productos perecederos y caducados en el centro de Zaragoza

Dos establecimientos de comercio minorista han sido denunciados en Zaragoza por incumplir la normativa vigente de salubridad y seguridad del consumidor. Como consecuencia se han intervenido más de 500 kilos de productos, en su mayor parte, por ser perecederos y caducados.

Los policías pertenecientes al Sector Centro de la capital aragonesa realizaron las correspondientes actuaciones de control y vigilancia de estos dos establecimientos abiertos al público y, ante la detección de productos que posiblemente no eran aptos para el consumo, solicitaron la presencia del Servicio Provincial de Sanidad de la DGA, procediendo de forma conjunta a la inspección.

En las intervenciones detectaron varios incumplimientos de la normativa vigente reguladora de este tipo de establecimientos. En concreto, relativas a cuestiones que afectan a la salubridad y a la seguridad del consumidor, así como otras de carácter documental. En total, los agentes tramitaron 10 denuncias por las distintas infracciones observadas: venta de productos no autorizados, productos caducados, productos en recipientes no aptos para uso alimentario, productos que no acreditan trazabilidad, deficiencias en el etiquetado, carencia de cartelería preceptiva -prohibición de venta de alcohol a menores, horario y apertura-, carencia de hojas de reclamaciones, fuentes reproductoras de sonido incumpliendo normativa sobre ruidos, incumplimiento de medidas de seguridad, estado deficiente de escaleras, anchura insuficiente de pasillos, uso de aparatos calefactores de gas, extintores sin accesibilidad, instalaciones eléctricas deficientes.

Todo ello ya ha sido remitido al Servicio Municipal o Autonómico competente para la tramitación del correspondiente expediente sancionador.