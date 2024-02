Denuncia a un restaurante japonés de Zaragoza tras ser hospitalizada por salmonela

Una distendida cena de amigos en un restaurante japonés de Zaragoza ha terminado de la peor manera. Una de las comensales tuvo que ser hospitalizada, otra pasó una semana de baja médica y sus tres acompañantes sufrieron vómitos y malestar general durante varios días. El motivo, a priori, una intoxicación por salmonelosis. La principal afectada, a la que llegaron a ingresar y poner goteros para revertir su avanzado estado de deshidratación, atribuye lo sucedido al mal estado de alguno de los alimentos que tomaron aquella noche. Y no conforme con interponer una hoja de reclamación en el establecimiento, decidió informar a Sanidad y presentar una denuncia por la vía penal contra los responsables del negocio, a los que atribuye un delito de lesiones por imprudencia.

Los hechos se produjeron el pasado 4 de noviembre, fecha en la que el grupo de amigos decidió acudir al restaurante para degustar el bufé libre. En principio, ninguno notó nada extraño y todos salieron contentos. Los problemas surgieron la noche siguiente, cuando los asistentes a la cena comenzaron a experimentar síntomas compatibles con la salmonelosis. Sin embargo, no fue hasta casi dos semanas más tarde cuando una analítica confirmó la presencia de la toxina en el organismo de una de las mujeres. Durante ese tiempo, esta había acudido varias veces a urgencias con fiebre, diarrea y vómitos. Pero como le habían puesto un tratamiento con antibióticos, en un primer momento no se le detectó la salmonela.

Los afectados compartieron distintas variedades de sushi, por lo que todos acabaron afectados en mayor o menor medida. Pero la bacteria, que tiene un período de incubación que oscila entre varias horas y dos días, no afecta a todas las personas por igual. De ahí que una de las comensales experimentara una reacción más virulenta y acabara pasando dos días hospitalizada.

Más quejas en internet

La paciente relacionó desde el primer momento lo sucedido con la cena, pero dice que sus sospechas se acrecentaron al comprobar las reseñas que habían dejado otros clientes del restaurante japonés en Google. De hecho, una mujer aseguraba que su hijo y una amiga habían acabado también con salmonelosis en el hospital. Según el abogado Marco Antonio Navarro, quien ha interpuesto ahora la denuncia penal, cuando su clienta informó al departamento de Sanidad de la DGA de lo ocurrido los funcionarios le contaron que tenían más quejas del mismo establecimiento.

La instrucción del caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, pero su titular decretó enseguida el archivo provisional argumentando que no resultaba “debidamente justificada la perpetración del delito”. La denunciante no entendía que la jueza adoptara esta decisión cuando no había practicado ninguna prueba ni interrogatorio, por lo que recurrió el sobreseimiento ante la Audiencia de Zaragoza. Y los magistrados de la Sección Tercera le han dado la razón, anulando el auto de archivo y exigiendo a la instructora que diga en qué se basa para cerrar el caso o bien siga adelante con la investigación para depurar posibles responsabilidades.