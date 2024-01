La ludoteca de Calatayud reabrirá "en breve" dentro del programa Corresponsables

La ludoteca 'El Desván' de Calatayud, que durante el año pasado sirvió como sede del espacio de conciliación 'Corresponsables', reabrirá "en breve" y dentro del mismo programa financiado con fondos estatales. Según ha explicado la concejal de Acción Social y Juventud del Ayuntamiento bilbilitano, Simona Dragan, la firma del convenio con la Comarca, que es la entidad que transfiere los fondos al Consistorio, será la próxima semana y el proceso de adjudicación, al que se habían presentado cuatro ofertas, está cerca de finalizar.

Esta respuesta llegaba después de que durante el pleno celebrado este jueves, el PSOE, a través de su concejal Inmaculada Sancho, defendiese una moción para que el inmueble, situado en los bajos de la avenida Diputación, 9, pasase a ser una oferta municipal permanente. "Para que el servicio que preste a la ciudadanía sea más amplio y flexible y pueda llegar a todas las familias", planteaba Sancho, al mismo tiempo que apuntaba que este fuera "permanente e ininterrumpido" para favorecer la conciliación.

El planteamiento socialista no salía adelante al solo recabar el apoyo de Ciudadanos, mientras que Vox y el PP votaban en contra. Dragan consideraba que la fórmula valorada por el PSOE no era la más "conveniente" y consideraba que al reabrirse con el plan Corresponsables "ya se está llevando a cabo". Sancho insistía en que "la necesidad existe", que era necesario ampliar la flexibilidad de horarios y días y no consideraba lógico esperar a la "cofinanciación".

A este respecto, el alcalde, José Manuel Aranda, añadía que, si bien es "viable socialmente" para que lo asuma el Consistorio es "inviable económicamente". Del mismo modo, anticipaba su intención de que el servicio "dure todo el año" y hacía un llamamiento para que la adjudicación de los fondos "tenga más agilidad o elimine intermediarios, ya que pasa del Estado a la Comunidad Autónoma, luego a la Comarca y finalmente a los ayuntamientos".

En los pliegos del contrato, valorado en 90.000 euros, se establece que el servicio se prestará de lunes a viernes en horario de 16.00 a 20.00 los días lectivos y en horario de 7.30 a 15.30 los días no lectivos del calendario escolar, así como en Semana Santa, verano y Navidad. El cómputo de horas anual es de 1.428.

La estimación inicial, que se ha visto retrasada por la demora en la entrada en vigor de los presupuestos de la comarca, marcaba que se abriría el día 2 de enero de 2024 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024.