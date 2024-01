Chueca no recibirá a Ranera: "Los zaragozanos dijeron no a la línea 2 de tranvía y al sereno en la calle y lo vuelve a prometer"

Pronto ha llegado la respuesta del PP al PSOE, que ha solicitado una reunión con la alcaldesa de Zaragoza para presentarle el presupuesto alternativo que acompañará a su enmienda a la totalidad. "Natalia Chueca no va a recibir a Lola Ranera para hablar de un programa electoral vestido de presupuestos que los zaragozanos enmendaron en su totalidad el pasado 28 de mayo", ha avisado Ángel Lorén, portavoz del PP y concejal de Presidencia. "Los zaragozanos dijeron no a la segunda línea del tranvía, le dijeron no al sereno en las calles y hoy Ranera lo vuelve a prometer", ha ironizado.

Lorén ha defendido que el PP "ha pactado con Vox el mejor presupuesto de la historia de Zaragoza, con unos índices de insersión que no se veían desde la Expo". Unas cuentas, asegura el concejal de Presidencia, que "están centradas en los zaragozanos, en sus necesidades y en un modelo de ciudad que no tiene que ver ni de lejos lo que diseña el PSOE de Ranera". Ha avisado, además, que el PP no va a pactar presupuestos con "partidos cuyos socios principales son terroristas y prófugos de la Justicia, como Otegi y Puigdemont".

A Ranera le ha indicado que "debería darse cuenta de que su proyecto político ha terminado" y que el "corta y pega" que propone acaba con proyectos como el Volveremos, partidas de la Operación Asfalto y de la regeneración de los barrios.