El maltratador atrincherado en Zaragoza: "Vas a desaparecer, te voy a cortar en pedazos"

La Policía Nacional considera que la pareja del maltratador al que detuvo el domingo el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) tras pasar más de una hora atrincherado en un piso de Las Fuentes se encuentra en situación de riesgo extremo. De hecho, esta fue una de principales razones por las que la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza ordenó este lunes el ingreso en prisión sin fianza de Manuel M. D., de 39 años. Dado que la denunciante no presentaba lesiones, la Fiscalía y la defensa propusieron que se le colocará un dispositivo GPS y se le prohibiera acercarse o comunicarse con la víctima. Sin embargo, la acusación particular pidió cárcel y la jueza optó por esta opción.

Como informó HERALDO, el arresto de este hombre se produjo sobre las 21.15 del 21 de enero, después de que la mujer con la que mantenía una relación desde hace año y medio denunciara ante la Policía que se había presentado en su casa por la mañana y tras darle dos bofetones la había arrastrado del pelo. Los gritos de la víctima alertaron a su madre, con la que convive, quien bajó enseguida a la calle a ver qué pasaba. Al verla, el agresor decidió darse a la fuga. Los GOES lo detuvieron después en su domicilio de la calle de Fray Luis Urbano, donde también encontraron una escopeta, tres arcos, trece flechas, un hacha, un machete, una daga y otras armas blancas.

Armado con una barra de hierro

La víctima aseguró a la Policía y a la propia juez que la agresión del domingo no había sido la primera. Al parecer, el pasado verano también se presentó en su puesto de trabajo y le soltó otra bofetada. Posteriormente, Manuel M. D. habría acudido al domicilio de su pareja «portando una barra de hierro» y sin importante que estuviera acompañada por una amiga, presuntamente, la amenazó de muerte. «¿Dónde está? Que la voy a matar, que baje», le escucharon decir.

La denunciante mantiene que las discusiones eran frecuentes, y que él la insultaba y amenazaba con expresiones como «puta, guarra, te has follado a todo el barrio, vas a desaparecer, te voy a matar, no vas a vivir, te voy a cortar en pedazos». Durante su declaración, la mujer aportó numerosos mensajes escritos y de audio que así lo aprobarían y que ahora habrán de someterse al correspondiente cotejo pericial.

La magistrada que decretó el ingreso en prisión del supuesto maltratador no pasó por alto la gran cantidad de armas que este acumulaba en su casa. Ni, por supuesto, el riesgo que ello entraña para la víctima, puesto que ella misma dijo que su pareja es consumidor de drogas y alcohol y reacciona de forma especialmente agresiva cuando las toma. La alarma social y el riesgo de fuga son circunstancias que la jueza también tuvo en cuenta. Además de un posible delito de malos tratos, esta también aprecia indicios de otro de revelación de secretos, puesto que el encausado difundió sin permiso fotos íntimas de la pareja. El abogado Francisco Antoranz, que defiende al detenido, insiste en que los médicos nunca han apreciado lesiones, por lo que recurrirá la orden de prisión.