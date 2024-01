Pillado en Zaragoza conduciendo camiones de gran tonelaje sin haberse sacado el carnet

La pasada semana, agentes del equipo de Inspección de Transportes del Grupo Operativo del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza, junto con el Servicio de Inspección del Transporte del Gobierno de Aragón, detectaron un camión de transporte de mercancías, cuyo conductor no hacía uso de la tarjeta en el tacógrafo, tampoco aportaba la tarjeta de cualificación Certificado de Aptitud Profesional (CAP), ni permiso de conducción. Una vez identificado este varón de 58 años de edad, la sorpresa de los agentes fue descubrir que no solo carecía del permiso de conducción para vehículos pesados, sino que no había obtenido nunca ningún tipo de permiso de conducción de ninguna clase.

Según apuntan fuentes de la Guardia Civil, estaba asalariado por la empresa como “mecánico”. Al parecer, no solo realizaba transportes de corto recorrido, sino que prestaba servicios de transporte de medio y largo recorrido con vehículos articulados de gran tonelaje.

Se le investiga por un preseunto delito contra la seguridad vial, tipificado en el Art. 384 del Código Penal. El camión quedó inmovilizado y el conductor fue citado para un juicio rápido.

Otros dos conductores, positivo en drogas

Durante el operativo de control de carreteras, también fueron denunciados dos conductores tras dar positivo en el control de drogas. Uno de ellos circulaba en un vehículo articulado de 40 toneladas y el otro en un vehículo ligero.

Asimismo, se instruyeron 32 infracciones por exceso de peso de mercancías, mal acondicionamiento de la carga, carencia de seguro o incumplimientos de las autorizaciones de circulación referentes a transportes especiales, entre otras.