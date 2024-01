¿Qué servicio han hecho los bomberos de Zaragoza este viernes 4 veces en solo 9 horas?

Si pensamos en los bomberos, probablemente se nos venga a la cabeza fuego e incendios. Es cierto que extinguirlos es una de sus principales labores, pero no la única.

¿Sabías que son los primeros en personarse en una vivienda para socorrer a una persona que no responde? Así es, ellos reciben un aviso para abrir una puerta de un domicilio y para que así los equipos médicos accedan al interior y puedan auxiliar a un enfermo.

Este viernes, en tan solo 9 horas, han hecho 4 aperturas de puerta. La última, la de una vivienda ubicada en la calle San Diego del centro de la capital aragonesa. En este caso, una persona mayor no respondía por lo que han necesitado su intervención para abrir la puerta del domicilio para ver qué ocurría. Los bomberos han tenido que acceder por un pequeño balcón situado en la fachada. "Hemos visto a los bomberos pasar de un balcón a otro", contaba la propietaria del bar localizado justo debajo del edificio.

Aunque parezca sorprendente, el protocolo es ése. Tal y como informan los bomberos de Zaragoza, ellos reciben un aviso normalmente de emergencias o de un particular porque no pueden acceder a la vivienda y alguien se encuentra dentro sin poder abrir. Entonces, ponen en marcha el dispositivo y envían los recursos necesarios, que generalmente son una autoescala automática junto a una ambulancia. Una vez allí, proceden a la apertura de puerta o en caso de no ser posible de ventana.

Los bomberos de Zaragoza han intervenido en la apertura de una puerta para atender a una persona mayor que no respondía. H. A.

"Primero intentamos entrar por la puerta y ya, si no podemos, lo hacemos por la ventana, pero para eso necesitamos autorización de la policía", cuentan desde Bomberos de Zaragoza. No obstante, recalcan que "si es una urgencia y vemos que la vida de la persona corre peligro, entonces no esperamos a que llegue la policía y entramos".

El caso más habitual es el de los ancianos en viviendas que no pueden abrir la puerta. "Por ejemplo muchos abuelos llevan el botón rojo de emergencias y cuando es necesaria intervención sin que los equipos sanitarios puedan acceder al domicilio, nosotros somos los primeros a los que llaman", señalan los bomberos. También hay casos en los que se personan en el lugar porque hay niños pequeños solos dentro o por reventones que afectan a propiedades colindantes.

De media, señalan que pueden realizar unas 7 salidas al día de media. Hay días "que hacemos 15 y otros 5, es depende". Lo que no varía son los recursos, siempre realizan una salida de un camión con 4 bomberos, 1 mando y 1 conductor.