Pilar, de Lencería Emi de Zaragoza, se jubila: "Hemos facilitado la vida a muchas mujeres con problemas de pecho"

"Cuesta mucho llegar a este momento; cada vez es mayor la exigencia a la hora de jubilarte. Ha sido una vida defendiendo este fuerte". Es la reflexión que hace Pilar Vallespín, dueña del veterano comercio Lencería Emi de Zaragoza, ante el final de su vida laboral. Se marcha satisfecha por haber cumplido con sus expectativas y alegre por dejar al frente del negocio a su hijo, Rafa Gracia, al que acompaña todo el equipo de trabajadores.

Desde que su clientela se ha ido enterando que se jubila (concretamente, el 29 de febrero) no han dejado de felicitarle y traerle regalos. "Entre ellos una carta muy bonita en un pergamino y un flan de huevo gigante. También nos dicen que no cerremos nunca porque nos necesitan", apunta agradecida ante tales muestras de cariño. "No pensaba en la jubilación, pero llega el momento y lo aceptas con normalidad. Es una nueva etapa", dice esta mujer emprendedora, que ya habla de viajar, hacer voluntariado, dedicarse a la jardinería o rescatar postres antiguos entre posibles quehaceres futuros.

Para ella, Lencería Emi -ubicada en la calle de Conde Aranda y cuyo origen se remonta a 1939- es más que una tienda dedicada a la moda íntima. "Nos consideramos técnicos en esta materia; hemos viajado a empresas de nuestro sector, hacemos cursos, nos reciclamos... Somos corseteros y en este mundo el asesoramiento es muy importante. Hacemos una labor y siempre encontramos una solución -que no siempre es la más cara- satisfaciendo al cliente. Le hemos facilitado la vida a muchas mujeres que tenían muchos problemas de pecho", destaca con conocimiento de causa.

Su objetivo cuando cogió el negocio hace 25 años fue cubrir la demanda de moda en mujeres con mucho pecho y le dio "un giro total" apostando por las tallas grandes y copas especiales. "Tenía muy claro que ese era el camino. Veía muchas mujeres que iban mal vestidas por dentro, con sujetadores y prendas inadecuadas para su talla. Las tres generaciones -abuela, madre e hija- llevaban el mismo sostén hasta que yo entré. En general, el problema principal es tener mucho pecho y poca espalda. Antes era un complejo y ahora se luce con orgullo al ir bien vestidas por dentro. También faltaba el color y el diseño en las copas especiales", explica.

"Antes era un complejo tener mucho pecho y ahora se luce con orgullo al ir bien vestidas por dentro"

Asimismo resalta que en Aragón no existe una tienda con estas características y un 'stock' tan amplio de artículos (unas 800 referencias). Junto con las tallas grandes y las copas especiales, Lencería Emi amplió la oferta al mundo de las fajas, los bodies, los pijamas, las batas, novias, baño y también ropa interior de hombre de firmas españolas e internacionales. "Es difícil que nos cojan en falso ante un problema que nos planteen los clientes. Siempre estamos investigando el mercado, las marcas, los productos... Lo último son marcas para chicos/as que cambian de sexo. Y llegamos a la talla máxima de sujetador que se comercializa en Europa, que es la 135 G de (la casa) Anita", detalla.

Pilar Vallespín ha estado 25 años al frente de este negocio referente en moda íntima. G. Mestre

Siguiendo su máxima de que ir bien vestida pasa primero por llevar el pecho correctamente colocado y, después, resaltar el potencial de cada mujer, Pilar Vallespín advierte de que no siempre la solución está en el quirófano. "Un buen sujetador te reparte el peso en todo el cuerpo. Con las nuevas generaciones de sostenes, bodies, bañadores y bikinis se ha superado cualquier problema (de complejos)", insiste. Y hace hincapié en que fue una lucha no exenta de dificultades que los fabricantes asumieran la demanda de una población femenina joven ávida de soluciones en tallas grandes que no hallaban en el mercado. "En formatos, texturas, color... La sociedad es inmovilista y salir de aquel 'impasse' costó; a partir de 2005 las firmas importantes europeas asumieron esa demanda. Siento que he cumplido con mis expectativas de hacer que evolucionara el sector de la corsetería en moda y funcionalidad", subraya.

En cuanto al perfil de su clientela, es muy amplio y no solo aragonesa. A las tiendas físicas (cuentan con otro establecimiento en la calle de Cortes de Aragón de Zaragoza) acuden personas de otras provincias españolas y también turistas extranjeros. Además sus artículos llegan a países europeos e incluso a lugares más alejados como Canadá, Australia o Latinoamérica a través del canal 'online'. "Ayuda mucho tener firmas internacionales y reconocidas en todo el mundo", reconoce.

Precisamente su hijo es quien se encarga de la venta por internet desde que hace 15 años entró a trabajar en el negocio familiar (Lencería Emi ha pertenecido en total a tres familias diferentes). "Somos unos pioneros en venta 'online' en nuestro sector", observa Rafa Gracia, quien afronta con "confianza y motivación" el reto de asumir en solitario la dirección del negocio. "Para mí, es fundamental que el cliente esté contento y le hayamos dado una solución. Seguiremos manteniendo el espíritu de Pilar que nos ha llevado hasta aquí y con la vocación de servicio que siempre nos ha inculcado", señala.

Pilar Vallespín, su hijo Rafa Gracia y tres empleadas de Lencería Emi, en la calle de Conde Aranda en Zaragoza. G. Mestre

Su madre también le ha transmitido el espíritu de resistencia del comerciante, la constancia y el trabajo. Para celebrar su jubilación, están de liquidación en una gran selección de artículos (con descuentos del 50%, 60% y 70%). "Y los últimos días daremos una copa", avanza Pilar, quien añade: "Me voy alegremente, como soy yo".