Afectados por la presencia de 'okupas' en un garaje en Las Delicias: "Vivimos encima de un volcán y no podemos hacer nada"

El intenso olor a orina se hace cada vez más insoportable cuando uno se acerca al número 6 de la calle de Montañés, en el barrio de Las Delicias. A esta altura, a través de la puerta de garaje entreabierta se puede ver cómo la suciedad se apodera del lugar. Los vecinos viven una situación "insoportable" por culpa de una veintena de 'okupas' que se ha instalado en la parte baja del inmueble. "Vivimos encima de un volcán y no podemos hacer nada", se ha lamentado una de las afectadas este miércoles. Restos de drogas, heces en el portal, personas que portan armas blancas, música, fiestas y ruidos a altas horas de la noche... Una pesadilla para el que resida allí.

Tras la visita de Alejandro Nolasco, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, para anunciar la licitación de la oficina contra la okupación, en el vecindario se vivía un clima de tensión, de que algo iba a pasar a costa de tanta presencia policial. Había esperanza de desalojo de las 22 personas que han vivido en el garaje durante más de dos años, cuando, a causa de un incendio, se quedó la puerta abierta. Pero solo era un espejismo. "La situación se ha vuelto insegura. Ha habido acuchillamientos. Han entrado en el portal con puñales...", ha relatado una de las vecinas, que es propietaria de uno de los pisos del bloque desde hace siete meses.

Al parecer, el edificio es propiedad de la Sareb, el 'banco malo'. "Estamos interponiendo denuncias ante el juzgado junto con otros propietarios para ver si pueden cerrar la puerta del garaje y hacer que salgan los 'okupas'. "Se está denunciando a Urbanismo, a Sanidad... Todo lo que podemos hacer porque el olor es inhumano, insalubre. Vivimos encima de un volcán y no podemos hacer nada", ha expresado. La Policía ha estado apoyándoles todo este tiempo, especialmente después de los últimos sucesos ocurridos en esta calle de Las Delicias, pero "no pueden hacer más".

Otra vecina de la calle Montañés, número 6, junto al garaje donde viven los 'okupas'. Javier Belver

La puerta de la terraza que rompieron los 'okupas' de la calle Montañés. H. A.

Esta afectada critica que las inmobiliarias "hagan negocio" con estos pisos "sabiendo la situación que hay". A las 3.00 del día 9 de enero, asevera, entraron al portal y, con un extintor, rompieron la puerta a una terraza que da a un patio interior. "Si se llegan a meter todos aquí, ¿qué hacemos?", se pregunta. "Es un vertedero. Dejan bolsas de basura aquí afuera, se mean...", añade.

Otra de las afectadas, que prefiere no dar su nombre, ha expresado que vivía en el número 6 de la calle Montañés hasta que en noviembre decidió abandonar el inmueble con sus hijos por la situación de inseguridad. "Hay múltiples discusiones, el hedor insoportable, por el miedo a que le pase algo a mis hijos... Mi pareja sigue viviendo ahí, porque si la dejamos se meterá alguien", ha aseverado. Lo que esta mujer presenció eran "muchas discusiones nocturnas". "No se puede vivir aquí. Del garaje hay una puerta que conecta directamente al patio, por donde entraban. Se hacían pis, heces que luego frotaban en las puertas, vómito, botellas de alcohol... Esto ha pasado a ser la Coliseum de Las Delicias, porque venía gente aquí a montarse la fiesta", ha añadido esta vecina.

Un agente de Policía, frente al garaje donde viven más de 20 personas. Javier Belver

De hecho, a ella misma le han robado el contenido de su trastero. "Cambié la cerradura tres veces pero ya me he plantado. Antes dejaba el coche en el garaje, pero cuando me encontré a cuatro o cinco personas durmiendo allí lo saqué. Ya no por el vehículo, sino por si me pasa algo a mí. Si se dan cuchilladas entre ellos, ¿por qué no me lo iban a dar a mí?", ha manifestado.

Incluso, tuvieron que bloquear que el ascensor llegase hasta el garaje porque al llamarlo llegaba con restos de heces en su interior. "Yo ya no quiero vivir aquí. Ya que es propiedad de Servihabitat y la Sareb, quiero que nos pongan otro piso de alquiler", ha proseguido esta vecina. Según informó a HERALDO el 'banco malo', están estudiando la situación de las viviendas para conocer cuál será el procedimiento a seguir.

La Policía Nacional identificó el pasado 12 de enero a 22 personas que vivían en este garaje, a raíz de un acuchillamiento que hubo en la calle Montañés. En el momento, ocho de ellas fueron trasladadas a Extranjería para comprobar su situación administrativa en España. Se detuvo a una persona por infracción.