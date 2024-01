El indigente muerto y los detenidos por su homicidio convivían en uno de los 30 focos chabolistas de Zaragoza

Víctima y presuntos verdugos se conocían y malvivían juntos en el paseo de Echegaray y Caballero de Zaragoza, bajo el puente del Huerva en el barrio de Tenerías, entre el Casco Histórico y Las Fuentes. Este enclave es, desde hace años, uno de los asentamientos chabolistas que hay en la capital aragonesa y se vigila, cada dos meses, desde el área de Servicios Social del Ayuntamiento de la capital aragonesa.

A inicios de 2020, durante la pandemia, los tres pasaron por el albergue provisional que se instaló en el Pabellón de Tenerías, que se encuentra a escasos metros del puente bajo el que se cobijaron más tarde. En diciembre de 2023, las brigadas municipales habían limpiado por última vez la zona.

Cada dos meses, trabajadores de Servicios Sociales visitan cada uno de los 30 asentamientos que hay en Zaragoza para chequear las condiciones de salubridad de la zona y la salud de sus moradores. Si están enfermos, son atendidos y se ponen los medios para facilitar su recuperación.

Ni el asesinado ni los detenidos habían pasado recientemente por el albergue. En la instalación de municipal, hay que cumplir un estricto reglamento y no todos los que pueden hacer uso de él están dispuestos a acatarlo. Si no lo hacen, no pernoctan.

La desembocadura del Huerva, donde estaba el asentamiento, es una zona muy transitada por los viandantes de Las Fuentes y Casco Histórico que pasean a diario por las riberas del Ebro. Algunos de ellos dieron la voz de alarma el 7 de enero al ver a un hombre tirado en el suelo inconsciente y sangrando con golpes en la cabeza, que murió días después por la gravedad de las heridas que había sufrido.

En el asentamiento bajo el puente del Huerva hay registradas seis personas y figurarían entre ellos los dos detenidos y la víctima de la agresión.

Durante la investigación, el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de la Policía de Aragón apuntó hacia el entorno más cercano de la víctima, averiguó que había tenido altercados previos con los dos detenidos y supieron que habían llegado a alardear de que habían pegado a la víctima una paliza brutal.

Asentamientos chabolistas en Zaragoza

En la capital aragonesa hay una treintena de enclaves chabolistas, que en algunos casos van variando de lugar y predominan como moradores personas de etnia gitana y rumanos. Suele ser gente de paso, en tránsito entre unas campañas de la fruta. Si cuando cursa visita el personal de servicios sociales esta vacío, se procede de inmediato a desmantelarlo. Uno de los más concurridos se asienta en una parcela del barrio Oliver.

Más que por barrios, los asentamientos chabolistas se distribuyen en tres zonas de la ciudad, por el Puente de la Unión, en Las Fuentes, la salida hacia la carretera de Huesca, en el entorno de la Academia General Militar, en el Rabal y en la zona más próxima al Parquin Sur de la Expo 2008, en Delicias-La Almozara.

Cuando hay quejas de los vecinos, el Ayuntamiento las analiza y, si lo estima preciso, actúa. En julio de 2016, se desmanteló en la desembocadura del Huerva un asentamiento chabolista donde vivían 23 sintecho. Por aquel entonces, había en la ciudad 53 focos de chabolismo, una cifra que ha descendido hasta la treintena que hay ahora.